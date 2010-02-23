اولین پارک علم و خلاقیت دانش آموزی کشور در کرج افتتاح می شود

اکبر حلیمی ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری شورای آموزش و پرورش به خبرنگار مهر اعلام کرد: این مکان در دبیرستان فارابی آموزش و پرورش ناحیه یک کرج با استقرار تجهیزات و وسایل مختلف برای پژوهش و خلاقیت دانش آموزان به وجود آمده است.

وی افزود: برای تجهیز و استقرار وسایل در بخشها و آزمایشگاه های مختلف این مرکز حدود 200 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: دانش آموزان در این مرکز با مفاهیم تئوری شیمی و فیزیک، الکتریسیته، نور و ... در آزمایشگاه های مربوطه آشنا و آزمایشهای مختلفی را انجام می دهند.

حلیمی بیان داشت: این مرکز در هفته امور تربیتی هشت اسفند با حضور مسئولان کشوری در این دبیرستان افتتاح و بهره برداری می شود.

در سال تحصیلی جدید بیش از 330 هزار دانش آموز دختر و پسر در مقاطع مختلف تحصیلی در کرج مشغول به تحصیل هستند.