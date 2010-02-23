14 طرح صنعتی با حمایت دولت در خراسان جنوبی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمود احمدی نژاد ظهر سه شنبه در جمع مردم بیرجند با اشاره به اینکه استکبار جهانی در حالیکه خود چندین هزار بمب با برد بالا ذخیره کرده است و تمام مراکز مهم دنیا را نشانه گیری کرده است، گفت: آنان به دنبال مسئله سازی برای انرژی هسته ای هستند.

وی با بیان اینکه ما به دنبال بمب هسته ای نیستیم، افزود: بمب واقعی مردم سخت کوش و با ایمان ملت ایران هستند که با ایستادگی در برابر دنیاخواهی های دشمنان آنان را به زمین خواهد زد.

وی خطاب به سران برخی از دولتهای اروپایی و آمریکایی گفت: پیمانه جنایات شما پر شده است و اکنون زمان بیداری شما و حرکت به سمت حقیقت و قانون فرا رسیده است چرا که جنایات و خیانت کار شما را سخت تر می کند.

احمدی نژاد با بیان اینکه ایران اسلامی باید الگویی برای همه کشورها شود، افزود: امروز همه دیدیم که می توانیم این توانمندی های را به اثبات برسانیم.

وی خاطرنشان کرد: برای خراسان جنوبی برنامه های متعددی پیش بینی شده است که تلاش می شود در پایان برنامه پنجم بین همه استانها و شهرستانهای کشور یک تعادل برقرار شود چرا که اختصاص اعتبارات با همین رویکرد انجام می شود.

وی از اجرای 14 طرح بزرگ صنعتی برای استان خراسان جنوبی خبر داد و گفت: تلاش می شود که با مشارکت و حمایت عمده دولت سرمایه گذاری برای این طرحها انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: راه آهن خراسان جنوبی نیز در سال آینده عملیاتی می شود.