پیام تبریک وزیر اطلاعات به محضر رهبر معظم انقلاب در خصوص دستگیری ریگی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تبریک حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات به محضر مقام معظم رهبری در خصوص دستگیری شرور تروریست عبدالمالک ریگی آمده است: با سلام و تحیت وافر، ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام حسن عسکری (ع) در سالروز آغاز ولایت و امامت حضرت حجت بن الحسن المهدی (عج ) دستگیری شرور تروریست عبدالمالک ریگی - عضو خبیث و با سابقه شرق کشور - را که توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) انجام شده است؛ خدمت حضرتعالی تبریک و تهنیت گفته و دعای خیر شما را استدعا داریم.

امیدواریم با عنایت ویژه خداوند سبحان و انفاس قدسیه ائمه معصومین و رهنمودهای حکیمانه حضرتعالی در راه حفظ اقتدار جمهوری اسلامی و تامین امنیت مردم مومن و صبور کشورمان بیش از پیش ادای وظیفه نماییم.