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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۳۱

نامه وزیر بهداشت به رحیمی و وحیدی/ با داوطلبان دستیاری همکاری شود

نامه وزیر بهداشت به رحیمی و وحیدی/ با داوطلبان دستیاری همکاری شود

وزیر بهداشت در پی درخواستهای مکرر داوطلبان شاغل در دستگاههای دولتی و داوطلبان مشمول در نیروهای مسلح برای شرکت در آزمون دستیاری پزشکی خواستار مساعدت و تمهیدات لازم برای شرکت این گروه از داوطلبان در آزمون شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی با ارسال نامه‌های جداگانه‌ای به معاون اول رئیس جمهور و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، خواستار مساعدت و تمهیدات لازم برای شرکت داوطلبین در این آزمون شد.

وزیر بهداشت در نامه خود به رحیمی معاون اول رئیس جمهور، با اشاره به گستردگی و حساسیت برگزاری مجدد آزمون دستیاری پزشکی در روز پنجشنبه 13 اسفندماه، از وی خواسته است که به منظور فراهم کردن شرکت داوطلبان شاغل در این آزمون، به کلیه دستگاهها و نهادهای دولتی دستور مساعدت با داوطلبان شاغل را صادر کند.

دکتر وحیددستجردی همچنین طی نامه جداگانه‌ دیگری به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خواستار مساعدت و همکاری با داوطلبین مشمول در نیروهای مسلح شد.

پیش‌از این دکتر سیدعباس حسنی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با ارسال نامه‌ای به روسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور خواستار تمهیدات دانشگاهها برای شرکت داوطلبان شاغل آزمون دستیاری شده بود.

سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد که وزارت بهداشت پس از بررسی اعتراضات داوطلبان اعلام کرد: در بررسی اعتراضات و شکایات برخی از داوطلبین پس از برگزاری آزمون و وارد دانستن برخی از آنها به دستور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی سی هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ابطال شد. آزمون مجدد 13 اسفند برگزار می شود.

کد مطلب 1039931

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