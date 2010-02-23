آغاز طوفانی بنیادکار با گلزنی ریوالدو / ایلهواچونما و کاشیما پیروز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست از رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا عصر امروز(سه شنبه) با برگزاری 3 دیدار آغاز شد که در مهمترین مسابقه برگزار شده تیم فوتبال بنیادکار ازبکستان، حریف سپاهان در گروه B این رقابت‌‌ها در ورزشگاه خانگی برابر تیم الاتحاد عربستان به پیروزی پرگل دست یافت.

تیم فوتبال بنیادکار ازبکستان در شرایطی موفق به کسب این پیروزی شد که محمد نور کاپیتان تیم فوتبال الاتحاد عربستان در دقیقه 3+90 یک ضربه پنالتی را از دست داد.

نتایج دیدارهای برگزار شده عصر امروز به شرح زیر است:

گروه B:

* بنیادکار ازبکستان 3 - الاتحاد عربستان صفر

گل‌ها: ریوالدو(3)، یاسر حسنوف(21) و دنیلسون(67) برای بنیادکار

گروه E:

* سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی 2 - کاوازاکی فرونتال ژاپن صفر

گل‌ها: مولینا مائوروچی(35) و دژان رادونچیچ(79) برای ایلهواچونما

گروه F:

* کاشیما آنتلرز ژاپن یک - چانگچون یاتای چین صفر

گل: ناکاتا کوچی(42) برای کاشیما آنتلرز

برنامه ادامه دیدارهای روز نخست(سه شنبه) از هفته اول مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به شرح زیر است:

گروه A:

* الجزیره امارات - الغرافه قطر، ساعت 18:45، ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی

* الاهلی عربستان - استقلال ایران، ساعت 20:55، ورزشگاه ملک عبدالله جده

گروه B:

* ذوب آهن اصفهان - الوحده امارات، ساعت 17:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

گروه E:

* بیجینگ گوان چین - ملبورن ویکتوری استرالیا، ساعت 15، ورزشگاه کارگران پکن

گروه F:

* پرسیپورا جایاپورا اندونزی - جئونبوک موتورز کره جنوبی، 15:30، ورزشگاه گلورا بانگ کارنو جاکارتا