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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۵۷

مسابقات فوتبال جام حذفی/

محل برگزاری دیدار داماش - سپاسی و زمان بازی استقلال با استیل آذین تغییر کرد

محل برگزاری دیدار داماش - سپاسی و زمان بازی استقلال با استیل آذین تغییر کرد

محل برگزاری دیدار تیم های داماش گیلان و مقاومت سپاسی در چارچوب مرحله یک شانزدهم مسابقات جام حذفی باشگاههای کشور تغییر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بنابراعلام سازمان لیگ دیدارمرحله یک شانزدهم نهایی رقابتهای جام حذفی باشگاههای کشوربین تیم های داماش گیلان و مقاومت سپاسی شیراز که قرار بود روز پنجشنبه در ورزشگاه سردارجنگل رشت برگزار شود به ورزشگاه شهید عضدی این شهر تغییر یافت.

تغییرمحل برگزاری این دیداربه درخواست تیم داماش گیلان میزبان این دیدار و موافقت سازمان لیگ برتر انجام شد .

همچمین بنابر اعلام سازمان لیگ برتر زمان دیدار تیم های استیل آذین و استقلال از مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی از ساعت 17:20 به 15:30 تغییر کرد. همزمانی این دیدار با پخش مستقیم فینال جام اتحادیه باشگاههای انگلیس علت تغییر زمان این دیدار عنوان شده است.

کد مطلب 1039937

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