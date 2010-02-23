تاکید مجدد مقامهای رسمی بر تحویل اس 300 به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، "سرگئی میرونف" رئیس شورای فدراسیون (سنای روسیه) و عضو شورای امنیت روسیه در گفتگو با برنامه تلویزیونی "اخبار روز شنبه" در پاسخ به سئوالی درباره نگرانی اسرائیل از امکان عرضه سیستمهای اس-300 روسی به ایران گفت که روسیه به تعهدات خود برای عرضه سیستمهای دفاعی اس-300 به ایران عمل می کند.

وی گفت: "این از امور مستقلانه ماست که به چه کسی عرضه کنیم".

میرونف افزود: "ما توافقنامه دوجانبه ای با ایران داریم، روسیه همواره به قراردادها و توافقنامه های بین المللی خود عمل کرده است. از این رو عرضه این مجموعه دفاعی، تاکید می کنم، تنها مسئله زمان است".

وی با رد هرگونه عوامل غیر فنی در تاخیر تحویل این سیستمها خاطر نشان نمود: "حقیقتاً تاخیری فنی وجود دارد".

وی اظهار داشت : "من یقین دارم که ما این مجموعه ها را عرضه می کنیم، از جمله برای اینکه ایران بتواند در برابر هرگونه حملات هوایی به خاک خود دفاع کند. این حق دولتی مستقل است".

قرارداد عرضه سیستم های اس-300 به ایران در ماه دسامبر 2005 امضا شده بود، اما این کشور تاکنون از تحویل آنها به ایران خودداری کرده است.

روز 8 فوریه 2010 "الکساندر فومین" معاون اول مدیر سازمان فدرال همکاری های فنی و نظامی روسیه گفت که علت تاخیر در اجرای قرارداد این است که روسیه نقایص فنی این سیستم ها را برای عرضه به ایران رفع می کند.

به گفته وی، نقایصی فنی در بخش فرکانس های رادیویی پیدا شده بودند که هم اکنون برطرف می شوند.

در رویدادی دیگر در همین رابطه "سرگئی ریابکف" معاون وزیر امور خارجه روسیه نیز تاکید کرد که کشورش قصد دارد قرارداد عرضه سیستم های اس-300 به ایران را اجرا کند و تاخیر بوجود آمده تنها بدلیل مشکلات فنی است.

معاون وزیر خارجه خاطر نشان نمود : "مسائل مربوط به همکاری های فنی - نظامی ما با ایران بسیار سیاسی می شوند و این به کار کمک نمی کند. ما همواره نسبت به همه تعهدات خود برای عرضه محصولات نظامی به سایر کشورها رویکردی بسیار مسئولانه داشته ایم و کاملاً بر اساس مطالبات داخلی خود که ضمناً نسبت به چنین فعالیت هایی بسیار سختیگرانه هستند، عمل می کنیم. از این رو روی دست گرفتن موضوع عرضه اس-300 ها از کل موضوع و تبدیل آن تقریباً به مشکل اصلی و بویژه مربوط ساختن آن به مباحث پیرامون اعتماد سازی نسبت ماهیت صرفاً صلح آمیز برنامه هسته ای ایران، کاملاً نادرست است".