پرداخت سالانه 110 هزار میلیارد یارانه/ اتلاف منابع در کشور بسیار بالاست

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی هادی چگنی ظهر سه شنبه در همایش استانی تبیین قانون هدفمند سازی یارانه ها و بسته های سیاستی وزارت بازرگانی ویژه اصناف و تشکل های صنفی اظهار داشت: کشور ایران دارای ظرفیت ها و پتانسیل های گوناگون طبیعی، مالی و انسانی است ولی متاسفانه هم اکنون از نظر تورم و بیکاری در حد مطلوبی نیست.

وی با بیان اینکه آمار دو رقمی تورم و بیکاری زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست، خاطر نشان کرد: از سال 57 تاکنون برنامه ها و اقداماتی در این زمینه انجام شده ولی این اقدامات خیلی موثر نبوده است.

24 هزار نفر ساعت فعالیت برای تدوین طرح تحول اقتصادی

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان لرستان با اشاره به ایجاد شورای راهبردی در زمینه کاهش تورم و ایجاد اشتغال در کشور، عنوان کرد: وزارت اقتصاد و دارایی با همکاری تعداد زیادی از اقتصاد دانان بزرگ کشور دراین راستا با صرف بیش از 24 هزار نفر ساعت اقدام به تدوین طرح تحول اقتصادی کرده اند.

چگنی با بیان اینکه این طرح در راستای اجرای عدالت و رشد اقتصادی مستمر است، بیان داشت: این طرح در هفت نظام یعنی هدفمند سازی یارانه ها، بهره وری بانکی، بهره وری مالیاتی، بهره وری گمرکی، نظام توزیع کالا و خدمات و ارزش گذاری پول ملی تدوین شده است.

وی با اشاره به ضرورت اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها در کشور، خاطر نشان کرد: متاسفانه در حال حاضر بیش از 70 درصد از یارانه ها به سه دهک بالای جامعه تعلق می گیرد.

اتلاف منابع در کشور بسیار بالا است

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان لرستان با اشاره به اینکه در حال حاضر اختلاف بیین دهک اول تا دهک دهم بیش از 17 برابر است، یادآور شد: یارانه بنزین دهک اول در مقایسه با دهک دهم بیش از 30 برابر است.

چگنی با بیان اینکه میزان اتلاف منابع در کشور بسیار بالا است، خاطر نشان کرد: متوسط مصرف فراورده های نفتی در کشور بیش از دو برابر نرم جهانی است.

وی با اشاره به میزان مصرف فرآورده های نفتی در کشور عنوان کرد: در حال حاضر متوسط مصرف این فرآورده ها در ایران 14.68 درصد است در حالیکه نرم جهانی تنها 6.23 درصد می باشد.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان لرستان یادآور شد: میزان مصرف انرژی در ایران معادل مصرف انرژی در کشور چین است.

پرداخت سالانه 110 هزار میلیارد تومان یارانه در کشور

چگنی با اشاره به اینکه کشور چین در مقایسه با ایران بیش از 17 برابر جمعیت دارد، بیان داشت: در حال حاضر از هر 6.5 بشکه نفت در ایران تنها 2.5 بشکه از آن صادر و ما بقی در کشور به مصرف می رسد.

وی با اشاره به میزان پرداخت یارانه در کشور، خاطر نشان کرد: میزان یارانه پرداختی در کشور بیش از 110 هزار میلیارد تومان است که از این میزان بیش از 90 هزار میلیارد تومان آن صرف یارانه انرژی می شود.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان لرستان با بیان اینکه در کشورهای دیگر نه تنها یارانه به مردم پرداخت نمی شود بلکه از مردم نیز مالیات هم گرفته می شود، عنوان کرد: در حال حاضر کشور کره بیش از 33 درصد و کشور ترکیه بیش از 18 درصد از درآمد مردم را به عنوان مالیات اخذ می کند.

روزانه بیش از 12 میلیون لیتر قاچاق سوخت در کشور صورت می گیرد

چگنی با اشاره به مزایای هدفمندی یارانه ها در کشور، خاطر نشان کرد: با اجرای این طرح از اتلاف منابع ، قاچاق فرآورده های نفتی، آلودگی محیط زیست و اخلال در امر سرمایه گذاری جلوگیری می کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر روزانه بیش از 12 میلیون لیتر قاچاق سوخت در کشور صورت می گیرد، عنوان کرد: این امر موجب شده است که عملا کشورهای همسایه از یارانه ما استفاده کنند.

رئیس سازمان اقتصادی و دارایی استان لرستان با اشاره به میزان هزینه های ناشی از سوخت های فسیلی در ایران یادآور شد: در حال حاضر بیش از هفت میلیارد دلار هزینه صرف سوخت های فسیلی در کشور می شود.

چگنی با اشاره به اینکه طرح هدفمند سازی یارانه ها در کشور به مدت پنج سال اجرا و به تدریج قیمت ها اصلاح می شوند، خاطر نشان کرد: منابع حاصل از اصلاح قیمت ها به حساب خزانه سازمان هدفمند سازی یارانه ها واریز و این سازمان مکلف است 50 درصد آن را برای هزینه های تامین اجتماعی، بیمه، مسکن خانوار و ... اختصاص دهد.

وی یادآور شد: 30 درصد از منابع سازمان هدفمند سازی یارانه ها به اصلاح ساختار تولیدی و کمک به تولید کنندگان و 20 درصد دیگر نیز در زمینه اثرات ناشی از اجرای این طرح صرف می شود.