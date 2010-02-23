استفاده از تجارب دانشگاهیان برای تدوین بسته فرهنگی سفر دولت

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم علیزاده افروزی عصر سه شنبه در نشست فرهنگی مسئولان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و روسای دانشگاه های استان در بابلسر، هدف اصلی این نشست را گفتمان فرهنگی و ارائه راه حلهای متناسب با جغرافیای استانی و بومی مازندران برای عموم به خصوص جوانان دانست.

وی گفت: برای ایجاد مصونیت جوانان در برابر تهاجم فرهنگی ،جنگ نرم و فتنه های دشمنان در اشکال مختلف باید به آگاهی بخشی در میان آنان پرداخت.

رئیس دانشگاه مازندران پیشنهاد کرد: تا با تشکیل کارگروهی متشکل از شخصیتها و مسئولان فرهنگی استان از تجارب و اندیشه های غیر دانشگاهیان به منظور گذار از این شرایط استفاده شود.

حجت الاسلام محمد رحیمیان مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه مازندران طی سخنانی بر توجه ریاست جمهوری به مسائل فرهنگی در کشور اشاره کرد و گفت: محور اصلی دور سوم سفرهای استانی دکتر احمدی نژاد توجه و تعمیق بخشیدن به مسائل فرهنگی است.

وی ادامه داد: در چهار سفر استانی که طی دور سفر سوم به استانها انجام شده اهم مصوبات در محور مسائل فرهنگی بوده که تجهیز مدارس علمیه، مصلی ها، مساجد، تشکلهای قرآنی، کتابخانه های اسلامی، حمایت از کارگاههای آموزشی مهارتهای زندگی و تکمیل پروژه های نیمه کاره از جمله اهم آنهاست.

سید علی اصغر حسینی، مدیر کل سیاسی استانداری مازندران نیز در سخنانی بر توجه ویژه دولت بر مباحث فرهنگی اشاره کرد و اظهار داشت: این نشست که با حضور نخبگان علمی و دانشگاهی صورت گرفته است فرصت مناسبی برای بیان دیدگاهها و اندیشه های اندیشمندان در راستای شناسایی نقاط آسیب پذیری دانشگاهها، زیرساختهای فرهنگی و کمبودهای احتمالی در حوزه امور فرهنگی استان است.

وی خاطر نشان کرد : نتیجه این جلسه می تواند بسته پیشنهادی مناسبی برای ارائه در جلسه هیئت دولت در دور سوم سفر به استان مازندران و هدایت مصوبات در راستای نیازهای استان باشد.