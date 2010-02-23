به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر و سخنگوی شورای عالی بورس با بیان مطلب فوق افزود: با عنایت به اینکه اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به‌عنوان یک ابزار مالی درحال‌ حاضر در بازارهای غیررسمی مورد مبادله قرار می‌گیرد، شورا به ‌منظور کشف قیمت بهتر و توسعه بازار شفاف و منصفانه مقرر کرد اوراق مذکور در بازار فرابورس ایران مورد دادوستد قرار گیرد.

علی صالح‌آبادی گفت: دارنده این اوراق علاوه بر امکان استفاده از تسهیلات مسکن از امکان فروش اوراق مذکور نیز برخوردار است.

وی اظهار داشت: در سنوات اخیر معامله اوراق گواهی حق‌تقدم تسهیلات مسکن در بازارهای غیررسمی صورت می‌گرفت که گسترش این بازار غیررسمی، ضرورت ساماندهی معاملات و نقل و انتقالات اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را بیش از پیش ایجاب می‌کرد.

وی ادامه داد: در همین راستا، شورا به‌عنوان متولی نظارت بر بازار سرمایه در کشور موضوع ایجاد بازار شفاف و کارآمد برای اوراق فوق‌الذکر را در دستور کار قرار داده و انجام معاملات آن اوراق را در فرابورس ایران تصویب کرد.

