به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر و سخنگوی شورای عالی بورس با بیان مطلب فوق افزود: با عنایت به اینکه اوراق گواهی حقتقدم استفاده از تسهیلات مسکن بهعنوان یک ابزار مالی درحال حاضر در بازارهای غیررسمی مورد مبادله قرار میگیرد، شورا به منظور کشف قیمت بهتر و توسعه بازار شفاف و منصفانه مقرر کرد اوراق مذکور در بازار فرابورس ایران مورد دادوستد قرار گیرد.
علی صالحآبادی گفت: دارنده این اوراق علاوه بر امکان استفاده از تسهیلات مسکن از امکان فروش اوراق مذکور نیز برخوردار است.
وی اظهار داشت: در سنوات اخیر معامله اوراق گواهی حقتقدم تسهیلات مسکن در بازارهای غیررسمی صورت میگرفت که گسترش این بازار غیررسمی، ضرورت ساماندهی معاملات و نقل و انتقالات اوراق گواهی حقتقدم استفاده از تسهیلات مسکن را بیش از پیش ایجاب میکرد.
وی ادامه داد: در همین راستا، شورا بهعنوان متولی نظارت بر بازار سرمایه در کشور موضوع ایجاد بازار شفاف و کارآمد برای اوراق فوقالذکر را در دستور کار قرار داده و انجام معاملات آن اوراق را در فرابورس ایران تصویب کرد.
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