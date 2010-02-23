اخبار کوتاه ورزشی از استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، رئیس اداره تربیت بدنی آشتیان از اختصاص حدود دو میلیون ریال اعتبار به منظور تجهیز روستاهای این شهرستان به امکانات ورزشی در ایام نوروز خبر داد.

مسعود قمری اظهار داشت: در این شهرستان حدود 30 روستا وجود دارد که بر اساس برنامه ‌ریزی‌ های صورت گرفته در ایام نوروز امکانات ورزشی نظیر توپ، تور، گرمکن و دیگر امکانات ورزشی در اختیار ورزشکاران این روستاها قرار خواهد گرفت.

وی بیان کرد: مسابقات جام نوروز با هدف غنی ‌سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان روستایی، اشاعه فرهنگ ورزش و شناسایی استعدادها در رشته ‌های مختلف ورزشی به میزبانی دو روستای کردیجان و سیاوشان در ایام نوروز در این شهرستان برگزار می‌ شود.

رئیس اداره تربیت بدنی آشتیان بیان داشت: این رقابتها در رشته‌ هایی از جمله فوتبال زمین خاکی، والیبال، طناب ‌کشی و بازی‌ های محلی برگزار می ‌شوند.

قمری خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اکثر روستاهای آشتیان فاصله چندانی با مرکز شهر ندارند و استفاده از امکانات ورزشی برای روستائیان نسبتا سهل و آسان است، توسعه ورزش در روستاها به عنوان یکی از اولویتهای ورزش این شهرستان محسوب می‌ شود، بنابراین در تلاش هستیم با توسعه و گسترش ورزش در روستاها استعدادهای نهفته ورزشی را شناسایی و آنها را پرورش دهیم.

آلتوک نیاز به تعریف ندارد

کاپیتان تیم‌ ملی دوچرخه‌ سواری کشورمان گفت: با حمایت سازمان تربیت بدنی و با حضور مربی چون اتو آلتوک، تیم دوچرخه سواری ایران بهترین عملکرد چند دوره اخیر بازی‌ های آسیایی را در رقابت ‌های 2010 گوانگ جو از خود بر جای خواهد گذاشت.



حسین عسگری با بیان اینکه حضور اتو آلتوک قطعا به سود دوچرخه سواری ایران خواهد بود، تصریح کرد: آلتوک خود از قهرمانان اسبق جهان بوده و کارنامه بسیار خوبی در دوران مربیگری بر جای گذاشته است.



وی ادامه داد: در تاریخ مسابقات آسیایی بزرگسالان هم تیم ایران در زمان آلتوک در کره جنوبی بهترین عملکرد را از خود بر جای گذاشت و در این مسابقات 14 مدال رنگارنگ کسب کردیم بنابراین این مربی نیاز به تعریف ندارد.



عسگری حضور قدرتمند در بازی های 2010 چین را اولویت نخست دوچرخه‌ سواری ایران در یک سال آینده عنوان کرد و گفت: درست است که کشورهای آسیایی از چند سال پیش برنامه ریزی خود را برای مسابقات گوانگ جو آغاز کرده ‌اند اما، خوشبختانه شرایط خوبی بر دوچرخه سواری کشور حاکم است و قطعا با تلاش بیشتر، با یک برنامه منسجم و منظم و با حمایت سازمان تربیت بدنی می‌ توانیم بهترین نتایج را در چین کسب کنیم.

طرح بزرگ استعدادیابی دوومیدانی استان مرکزی آغاز شد

طرح بزرگ استعدادیابی دوومیدانی استان مرکزی در اراک آغاز شد.



مدیر پایگاه استعدادیابی استان مرکزی گفت: طرح استعدادیابی دوومیدانی از سال 84 در سطح استان مرکزی آغاز شده است و در این راستا و در پنجمین سال، این طرح در سطح مدارس راهنمایی و در شهرهای اراک، شازند ساوه اجرا می شود.



حمیدرضا کهریزی با اشاره به حضور 1200 دانش آموز در مرحله نخست این طرح در سال جاری، تصریح کرد: در این مرحله، پس از حضور مربیان و کارشناسان هیئت دوومیدانی استان در مدارس راهنمایی شهرستان اراک، از افراد علاقه مند به این رشته ثبت نام به عمل آمد و در نهایت پس از گرفتن تست از این افراد 200 دانش آموز مستعد شناسایی شدند.



وی با بیان اینکه مرحله دوم این طرح در روزهای پایانی هفته جاری برگزار خواهد شد، ادامه داد: پس از اجرای مرحله دوم، برنامه ریزی برای آموزش افراد مستعد شناسایی شده را انجام و تا پایان سال چند مرحله تمرینات آماده سازی و پایه ای را برای این نفرات برگزار خواهیم کرد.



مدیر پایگاه استعدادیابی هیئت دوومیدانی استان مرکزی در پایان هدف ازاجرای طرح استعدادیابی دوومیدانی در سطح استان را پشتوانه سازی در این رشته عنوان کرد و گفت: در طول چند سالی که از اجرای این طرح می گذرد، استعدادهای بسیار خوبی در مواد مختلف دوومیدانی در سطح استان شناسایی شده اند.