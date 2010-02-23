مجید بصیرت در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت تیم فوتبال سپاهان پیش از دیدار با الشباب عربستان گفت: اوضاع تیم ما بسیار خوب است، گرچه مصدومیت نویدکیا که ماحصل یک بدشانسی بزرگ بود، کارمان را برای رسیدن به موفقیت در زمین الشباب سخت‌تر کرده است.

وی با بیان اینکه امیدوار است بازیکنان سپاهان با تمام توان در این دیدار و برای رسیدن به پیروزی به میدان بروند، افزود: دیدار مشکلی برابر الشباب پیش رو داریم اما پیروزی در شرایط سخت بسیار لذت بخش‌تر خواهد بود.

سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان با اشاره به اینکه در 4 تقابل گذشته دو تیم لیگ قهرمانان آسیا این تیم 3 پیروزی و یک تساوی برابر الشباب بدست آورده است، تصریح کرد: ما همیشه برابر این تیم موفق بودیم و امیدواریم در این مسابقه هم موفقیت‌های سپاهان مقابل الشباب آنهم در عربستان ادامه داشته باشد.

دیدار تیم‌های فوتبال الشباب عربستان و سپاهان ایران در چارچوب نخستین دیدار از رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا ساعت 20:50 چهارشنبه در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض برگزار می شود.