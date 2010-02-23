ورود هیئت اقتصادی جمهوری چواش روسیه به استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، یوری وواشن معاون نخست وزیر جمهوری خود مختار چواش روسیه و وزیر صنایع این کشور به همراه رئیس اتاق بازرگانی این جمهوری در راس یک هیئت اقتصادی به منظور گسترش مبادلات تجاری امروز وارد قزوین شدند و از چند واحد تولیدی صنعتی استان بازدید کردند.

هیئت خارجی از شرکت تولی پرس تولید کننده انواع مواد شوینده و پاک کننده و بهمن دیزل تولید خودرو در شهر صنعتی البرز قزوین دیدن کردند و در جریان روند تولید و امکانات این واحدها قرار گرفتند.

یوری وواشی معاون نخست وزیر جمهوری چوواش در هنگام بازدید از گروه بهمن دیزل وضعیت صنعت استان قزوین را بسیار خوب و مدرن توصیف کرد و گفت: پس از بازدید کامل از واحدهای صنعتی این استان در باره نحوه همکاری و میزان آن تصمیم گیری می کنیم.

معاون نخست وزیر و وزیر صنایع جمهوری چواش که پنج نفر از تجار و بازرگانان هم وی را همراهی می کردند در هنگام بازدید از شرکت تولی پرس هم اظهار داشت: صنعت استان قزوین چشم انداز خوبی داشته و با احترامی که به کشور جمهوری اسلامی ایران قائلیم معتقدیم که زمینه های همکاری خوبی بین کشور ما و جمهوری اسلامی ایران وجود دارد.

یوری وواشن میزان تولیدات صنعتی کشور خود را کمتر و ضعیفتر از محصولات تولیدی در استان قزوین ذکر کرد و افزود: مبادلات تجاری جمهوری خود مختار چواش سالانه 800 میلیون دلار است که 60 درصد آن را صادرات و 40 درصد آن را واردات تشکیل می دهد و عمده تولیدات این کشور نیز مواد شیمیایی و صنایع تبدیلی است.

شمیرانی مدیرعامل کارخانه تولی پرس هم در هنگام بازدید این هیئت اقتصادی و تجاری خارجی با تشریح میزان تولید و صادرات شرکت گفت: شرکت تولی پرس به عنوان سومین تولید کننده بزرگ کشور ایران در صنعت شوینده های خانگی سالانه 320 هزار تن ظرفیت تولید دارد که 30 درصد محصولات آن به خارج از کشور صادر می شود که 10 تا 15 درصد آن به کشور روسیه صورت می گیرد.

بهرامی مدیرعامل گروه تولیدی بهمن هم میزان تولیدات بهمن دیزل را 13 هزار دستگاه کامیونت در سال اعلام کرد و گفت: گروه بهمن با 350 میلیون دلار سرمایه گذاری ثبت شده دارای 18 شرکت است که در زمینه های تولید کامیونت ایسوزو، سواری مزدا و انرژی سرمایه گذاری کرده و فعالیت می کند.

در سفر یک روزه معاون نخست وزیر و وزیر صنایع و هیئت همراه جمهوری چواش به استان قزوین محمد باقر علیخانی رئیس سازمان صنایع و معادن استان و حبیب الله سرچمی رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین در خصوص گسترش همکاریهای دو جانبه در بخشهای صنعتی، کشاورزی، گردشگری و بازرگانی میان چوواش و قزوین بحث و تبادل نظر کردند.

جمهوری خود مختار چوواش از جمهوری های مرکزی روسیه است که حدود یک میلیون و 500 هزار نفر جمعیت دارد.