دستگیری ریگی نماد اقتدار نیروهای امنیتی/ دست آمریکا در شرارتهای ریگی پیداست

استاندار لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: خبر مسرت بخش دستگیری ریگی موجی از شادی و خوشحالی را در دل مومنین و ایرانیان به ویژه مردم مسلمان و مظلوم سیستان و بلوچستان و به ویژه خانواده های معظم شهدای وحدت به وجود آورد.

صابری با اشاره به چگونگی دستگیری ریگی و نقش آمریکا در فعالیتهای این گروهک تروریستی، عنوان کرد: دستگیری ریگی نشان دهنده اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران و ابتکار و خلاقیت سربازان گمنام امام زمان (عج) و همراهی، همدلی و همکاری خوب نیروهای اطلاعاتی - امنیتی و نظامی و انتظامی است.

وی با تبریک این خبر مسرت بخش و اقدام شجاعانه از عملکرد به موقع و پیگیرهای همه جانبه سربازان گمنام امام زمان تقدیر کرد و یادآور شد: امروز با اقتدار و بصیرت ملت ایران، همه طرح های آمریکایی از جمله نفاق، توطئه، شرارت و طرح های براندازی خنثی شده است و آمریکا بیشتر از این بر پرونده رسوایی خود نیفزاید.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه دست آمریکا و دیگر کشورهای استکباری در این شرارت ها و جنایات کاملا هویدا است، خاطر نشان کرد: ایران قدرتمند با اتکال بر خداوند منان و در سایه هدایتهای رهبری پیامبرگونه رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی و همت و رشادت تحسین برانگیز سربازان گمنام امام زمان همه این توطئه ها و شرارت ها را خنثی می کند.

صابری همچنین دستگیری این تروریست را به ملت بزرگ لرستان تبریک گفت و یادآور شد: امروز شهیدان وحدت به ویژه شهید شوشتری و شهید شفیع پور ناظر و شاهد بر دستگیری سرکرده گروهک تروریسی ریگی هستند و از این خبر خرسند و خوشحالند.

به گزارش مهر، شهید فرشاد شفیع پور معاون اطلاعات و عملیات قرارگاه قدس سپاه پاسداران در سیستان و بلوچستان و اهل استان لرستان بود که روز دوشنبه، 27 مهرماه در حادثه تروریستی در شهر سرباز استان سیستان و بلوچستان به شهادت رسید.