به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار خبر استفاده از نام ساختگی و جعلی خلیج ع ر ب ی در نشست خبری پیش از بازی مس کرمان و الاهلی امارات علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در این باره واکنش نشان داد.

وی در این باره گفت: فدراسیون فوتبال با جدیت پیگیر این ماجرا خواهد بود. چون به کار بردن لفظ جعلی خلیج ع ر ب برای غیرت ایرانیان بس ناگوار و سنگین است. به همین دلیل فدراسیون فوتبال با بررسی ابعاد ماجرا به زودی در این باره تصمیمات جدی را اتخاذ خواهد کرد.

مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال هم در این باره با محکومیت استفاده از این نام جعلی گفت: استفاده از این تعابیر و کلمات جعلی به جز نادانی و نابخردی چیز دیگری نیست نام خلیج همیشه فارس ایران براساس اسناد تاریخی که قدمتی چند صد ساله دارد ، فارس است.

تاج ادامه داد: من برای سرمربی و مترجم باشگاه الاهلی امارات متاسفم که از این گونه تعابیر غلط و جعلی استفاده می کند. این اقدام نابخردانه و تاسف بار قطعا پیگرد قانونی فدراسیون فوتبال را در پی دارد مطمئنا استفاده از این نوع تعابیر هیچ سودی برای زیاده خواهان ندارد و نام خلیج فارس تا ابد خلیج فارس می ماند.

مدیر کمیته تیم های ملی ادامه داد: فدراسیون فوتبال با بررسی این اتفاق مهم و ناگوار اعلام می دارد در صورتی که مترجم مورد نظر از سوی باشگاه مس کرمان برای ترجمه صحبت های مربی الاهلی امارات انتخاب شده باشد این مترجم از این لحظه از کار خود اخراج است و تا ابد اجازه فعالیت در هیچ باشگاهی را نخواهد داشت.

نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال در پایان با آرزوی موفقیت برای نمایندگان فوتبال ایران در این رقابتها گفت: مطمئنا با ایجاد این قبیل جنگ روانی، علیه بازیکنان خوب باشگاه ما باعث بالا رفتن روحیه و انگیزه آنها خواهد شد و مطمئنا با این قبیل کارها نمی توانند راه به جایی ببرند.

در نشست خبری صبح روز سه شنبه مربیان دو تیم مس کرمان و الاهلی امارات، مترجم تیم الاهلی در صحبت های خود از واژه ساختگی خلیج ع ر ب ی به جای خلیج فارس استفاده کرد که واکنش خبرنگاران را به همراه داشت.

