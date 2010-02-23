بازار اراک منطبق با استانداردهای یونسکو ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، عباس رجایی عصر سه شنبه در بازدید از بازار تاریخی اراک افزود: حفظ و احیای منظر داخلی و بیرونی بازار اراک بسیار مهم است که باید با معرفی مشاوران متخصص طرح آن اجرایی شود.

وی بیان کرد: سازمان میراث فرهنگی استان باید نگاه ویژه به این اثر ملی و تاریخی داشته باشد و در زمینه احیا و مرمت آثار موجود در آن بکوشد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان مرکزی نیز گفت: کف‌ سازی بازار، ساماندهی کابل ‌های برق، تلفن و نیز مرمت تیمچه ‌ها و کاروانسراهای بازار بخشی از اقدامات انجام شده از سوی این سازمان در مرمت و احیای بازار تاریخی اراک بوده است.

محمدحسین فرمهینی فراهانی افزود: مسئولان میراث فرهنگی استان خواستار مشارکت جدی بازاریان و همکاری آنان در اجرای صحیح طرح احیای بافت تاریخی بازار اراک که با حضور مشاوران ذیصلاح و کارشناسان ادارات مختلف استان در حال انجام شدن است هستند و در این زمینه آمادگی داریم نظرات بازارایان را در اجرای این طرح مورد بهره برداری قرار دهیم.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه مغازه ‌های بازار اوقافی هستند و مبلغی را به عنوان اجاره پرداخت می‌ کنند، معمولا برای مشارکت در امور مرمتی بی‌ میلی نشان می ‌دهند که لازم است با تعامل و نگاه فرهنگی به مجموعه تاریخی بازار اراک نگریسته و متناسب با نیازهای امروز و رعایت آیتمهای طرح بازار یک مجموعه فعال از نظر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی داشته باشیم.





