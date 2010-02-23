به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست از رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا عصر امروز(سه‌شنبه) با برگزاری 2 مسابقه پیگیری شد که در یکی از این دیدارهای تیم فوتبال ملبورن ویکتوری استرالیا در زمین بیجینگ گوان چین تن به شکست یک بر صفر داد.

همچنین جئونبوک موتورز هم با پیروزی 4 بر یک برابر پرسیپورا جایاپورا اندونزی دومین پیروزی نمایندگان کره جنوبی را در روز نخست لیگ قهرمانان آسیا رقم زد. ساعتی پیش هم ایلهواچونما کره جنوبی با 2 گل از سد کاوازاکی فرونتال ژاپن گذشت.

نتایج دیدارهای برگزار شده عصر امروز به شرح زیر است:

گروه B:

* بنیادکار ازبکستان 3 - الاتحاد عربستان صفر

گل‌ها: ریوالدو(3)، یاسر حسنوف(21) و دنیلسون(67) برای بنیادکار

گروه E:

* سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی 2 - کاوازاکی فرونتال ژاپن صفر

گل‌ها: مولینا مائوروچی(35) و دژان رادونچیچ(79) برای ایلهواچونما

* بیجینگ گوان چین یک - ملبورن ویکتوری استرالیا صفر

گل: یوئل گریفیتس(52) برای بیجینگ گوان

جدول رده بندی گروه E:

1- سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی 3 امتیاز(تفاضل گل 2+)

2- بیجینگ گوان چین 3 امتیاز(تفاضل گل 1+)

3- ملبورن ویکتوری استرالیا بدون امتیاز(تفاضل گل 1-)

4- کاوازاکی فرونتال ژاپن بدون امتیاز(تفاضل گل 2-)

گروه F:

* کاشیما آنتلرز ژاپن یک - چانگچون یاتای چین صفر

گل: ناکاتا کوچی(42) برای کاشیما آنتلرز

* پرسیپورا جایاپورا اندونزی یک - جئونبوک موتورز کره جنوبی 4

گل‌ها: جندری پیتوی(67) برای پرسیپورا - لووریک کرونو(28، 66 و 86) و کیم سئونگ یونگ(19)، برای جئونبوک

جدول رده بندی گروه F:

1- جئونبوک موتورز کره جنوبی 3 امتیاز(تفاضل گل 3+)

2- کاشیما آنتلرز ژاپن 3 امتیاز(تفاضل گل 1+)

3- چانگچون یاتای چین بدون امتیاز(تفاضل گل 1-)

4- پرسیپورا جایاپورا اندونزی بدون امتیاز(تفاضل گل 3-)

روز نخست از هفته اول مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا امروز(سه شنبه) با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

گروه A:

* الجزیره امارات - الغرافه قطر، ساعت 18:45، ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی

* الاهلی عربستان - استقلال ایران، ساعت 20:55، ورزشگاه ملک عبدالله جده

گروه B:

* ذوب آهن اصفهان - الوحده امارات، ساعت 17:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان