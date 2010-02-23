موج جدید گرد و غبار به آذربایجان غربی هم رسید/ مردم خانه نشین شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، موج جدید آلودگی هوا که از عصر دوشنبه اکثر استانهای کشور با مشکلاتی از جمله تعطیلی مدارس مواجه کرده هم اکنون شهرهای پیرانشهر، سردشت، نقده، میاندوآب و شاهین دژ و بخش های وسیعی از شهر ارومیه را فرا گرفته است.

رئیس سازمان هواشناسی آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه در خصوص این وضعیت گفت: بر اساس پیش بینی های انجام یافته گرد و غبار غلیظ سراسر استان را فرا گرفته و تا ساعات پایانی امروز در مناطق جنوبی استان ادامه خواهد داشت.

فرخ مطلبی‌فرد با اشاره به اینکه این توده گرد و خاک از دو روز گذشته در جنوب غرب عراق و بخشی از کشور سوریه و عربستان تشکیل شده و با یک توده هوای کم فشار به نواحی غرب کشور و از جمله مناطق جنوبی آذربایجان غربی رسیده است، بیان داشت: این توده در حال حاضر شهرستان ارومیه را نیز تحت تاثیر قرار داده و مردم مجبور به استفاده از ماسک شده‌اند.

وی وجود این وضعیت برای افراد مسن، کودکان و افرادی که دارای بیماری قلبی و تنفسی را خطرناک عنوان کرد.

هجوم گرد و غبار مردم سردشت را خانه نشین کرد

به علت این گرد و غبار مبتلایان به بیماران تنفسی خصوص جانبازان شیمیایی شهر سردشت نتوانستند طی دیروز و امروز از منزل خارج شوند.

پدیده گرد و غبار که ناشی از خشک شدن مناطق باتلاقی عراق در اثر احداث سد و خشکسالی است سال گذشته هم در چند نوبت آب و هوای آذربایجان غربی را تحت تاثیر خود قرار داد.

گرد و غبار موجود در هوای بوکان زیان آور اعلام شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بوکان اعلام کرد: هوای این شهرستان به دلیل غلظت فراوان گرد و غبار موجود در آن زیان آور است.

محمد احمدی اظهار داشت: براساس شاخص های ایستگاه سنجش آلودگی هوای این شهرستان در حال حاضر میزان آلاینده های موجود در هوای این منطقه زیان آور است.

وی این وضعیت را برای افراد مسن، کودکان و افرادی که دارای بیماری قلبی و تنفسی هستند خطرناک اعلام کرد.

احمدی از شهروندان بوکانی خواست به دلیل آنکه گرد و غبار موجود در هوا همچنان در حال افزایش است از تردد در سطح شهر تاحد امکان خودداری کرده و در صورت تردد نیز از ماسک استفاده کنند.

ورود یک سامانه جوی که با گرد و غبار غلیظ از کشور عراق وارد کشور شده است استان آذربایجان غربی را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است.

شهرستان بوکان با 210 هزار نفر جمعیت در جنوب آذربایجان غربی واقع شده است.

گرد و غبار شهروندان مهابادی را مجبور به استفاده از ماسک کرد

گرد و غبار غلیظی که از بامداد سه شنبه آسمان شهر مهاباد را فرا گرفته مردم این شهر را مجبور به استفاده از ماسک کرده است.

این وضعیت جوی و وجود ذرات معلق هوای این منطقه را کدر کرده و مشکلات تنفسی را برای برخی از ساکنان این شهر بویژه افراد سالمند و بیماران بوجود آورده است.

بروز این شرایط باعث شد تا شماری از دانش آموزان و شهروندان مهابادی امروز با استفاده از ماسک در سطح شهر تردد نمایند.

غلظت گرد و غبار بحدی است که وسعت دید را نیز بویژه در مناطق برون شهری و محورهای مواصلاتی دچار مشکل کرده است. هم اکنون بروز این وضعیت جوی موجب نشستن قشر نازکی از گرد و خاک بر چهره این شهر شده است.

اداره هواشناسی مهاباد اعلام کرد از ظهر امروز بتدریج از غلظت این گرد و غبار کاسته می شود. دمای هوای این شهرستان در زمان حاضر چهار درجه بالای صفر اعلام شده است.