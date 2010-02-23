افتتاح دو نمایشگاه هنری در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، نمایشگاه عکس فیلمسازان و عکاسان استان قزوین در نگارخانه حوزه هنری قزوین برپا شده است.

دراین نمایشگاه 30 اثر از 10 هنرمند عکاس در دوسبک سیاه و سفید و رنگی در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

همچنین نمایشگاه هنری "بسم الله الرحمن الرحیم" در نگارخانه امیرکبیر قزوین افتتاح شد.

در این نمایشگاه 42 تابلوی زیبا از "بسم الله" در قالب پوستر و لوگو اثر هنرمند قزوینی سعید خلف بیگی در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

علاقمندان به آثار هنری می توانند تا 10 اسفغند ماه از این نمایشگاه ها در حوزه هنری واقع در بلوار مدرس و نگارخانه امیرکبیر واقع در خیابان هلال احمر قزوین دیدن کنند.