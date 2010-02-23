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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۴۹

در اجلاس OPCW؛

"نم " خواستار نابودی سلاح های شیمیایی آمریکا شد

"نم " خواستار نابودی سلاح های شیمیایی آمریکا شد

کشورهای عضو جنبش عدم تعهد(نم) با صدور بیانیه ای در اجلاس 59 شورای اجرایی سازمان منع سلاح های شیمیایی (OPCW) در لاهه هلند خواستار نابودی سلاح های شیمیایی آمریکا شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بخش مطبوعاتی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لاهه، کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و چین با صدور این بیانیه از وجود 42 درصد ذخایر سلاحهای شیمیایی در جهان پس از گذشت 13 سال از لازم الاجرا شدن کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی (CWC) نگرانی جدی خود را ابراز کردند.

 در این بیانیه از نابود نشدن سلاح های شیمیایی آمریکا در موعد مقرر ابراز نگرانی شدید شد و کشورهای عدم تعهد و چین از آمریکا خواستند تا به تعهدات خود تحت کنوانسیون برای نابودی سلاحهای شیمیایی خود تا ضرب الاجل نهایی 29 آوریل 2012 پایبند باشد.

اجلاس 59 شورای اجرایی سازمان منع سلاحهای شیمیایی از امروز (4/12/88) به مدت 4 روز رسماً کار خود را در لاهه آغاز کرده است.

این شورا 41 عضو دارد که جمهوری اسلامی نیز یکی از اعضای فعال آن بوده و معاونت شورای اجرایی را نیز به عهده دارد.

همچنین در این اجلاس هیئتی از ایران به سرپرستی کاظم غریب آبادی سفیر کشورمان در هلند و نماینده دائم نزد سازمان منع سلاحهای شیمیایی شرکت کرده است.

کد مطلب 1039975

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