اثرات مثبت هدفمندی یارانه ها بیشتر از آثار منفی آن است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمد رضا ملکی راد ظهر سه شنبه در همایش یک روزه استانی تبیین قانون هدفمند سازی یارانه ها و بسته های سیاستی وزارت بازرگانی ویژه اصناف و تشکهای صنفی اظهار داشت: هدفمند کردن یارانه ها به معنی حذف یارانه ها نیست بلکه این طرح در راستای رساندن یارانه ها به افراد مستحق و محروم جامعه و توزیع عادلانه یارانه ها است.

وی با تاکید بر ضرورت همکاری مردم در زمینه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها عنوان کرد: مسئولین و متولیان این امر باید تمام تلاش خود را در راستای اجرای صحیح این طرح مهم به کار گیرند.

سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری لرستان و مدیر کل دفتر امور اقتصادی با اشاره به اینکه مجامع امور صنفی بار اصلی خدمات دهی در زمینه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را بر عهده دارند، یادآور شد: تجارت را باید به مردم واگذار کرد و دولت تنها کار سیاستگذاری و نظارت را باید بر عهده داشته باشد.

ملکی راد با تاکید بر اینکه راه نجات اقتصاد کشور اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها است، خاطر نشان کرد: اجرای این طرح در کشور باعث شکوفا شدن توسعه و اقتصاد کشور و همچنین رونق صنعت خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه اثرات مثبت اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به مراتب بیشتر از اثرات منفی آن است، عنوان کرد: مسئولین نیز باید با دقت کافی و با احساس تکلیف در راستای اجرای این طرح قدم بردارند.