به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین نشست هیئت رئیسه کنفرانس وزاری مسکن و شهرسازی آسیا - اقیانوسیه بعداز ظهر امروز با حضور وزرا و نمایندگان کشورهای ایران، اندونزی ، هند، پاکستان ، ارمنستان، چین و قطر در تهران برگزار شد.

علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی در این کنفرانس گفت: در این کنفرانس 68 کشور حضور دارند که ایران تا خرداد سال 89 ریاست این اجلاس را بر عهده خواهد داشت.

وزیر مسکن و شهرسازی بیان کرد: هدف از برگزاری این کنفرانس، بررسی اسکان بشر و فائق آمدن و مشکلات مسکن همچنین جلوگیری از زاغه نشینی و فقرزدایی است.

وی با بیان اینکه از تیرماه سال آینده و برای مدت سه ماه ریاست این اجلاس برعهده کشور اندونزی خواهد بود، افزود: جلسه مهمی در روزهای اول تا چهارم فروردین ماه سال آینده در کشور برزیل برگزار می شود که ایران به عنوان هیئت رئیسه درباره موضوعات مذکور در این جلسه صحبت خواهد کرد.

نیکزاد با اشاره به جمعیت بالای کشور هند اظهار داشت: پاکستان با کمبود 8 میلیون واحد مسکونی روبرو است که سالانه 300 هزار واحد بر نیاز آنها افزوده می شود، این در حالی است که سالانه 200 هزار واحد مسکونی توسط بخش خصوصی و دولتی در این کشور احداث می شود. در همین حال، سالانه 200 هزار واحد مسکونی با پشتیبانی دولت از طریق سیستم بانکی و کاهش سود بانکی همچنین پرداخت مابه‌التفاوت آن در ایران احداث می شود.

وزیر مسکن و شهرسازی تصریح کرد: سیستم بانکی با کاهش نرخ سود و پرداخت مابه التفاوت آن هم اکنون در ساخت و سازها نقش مهمی را ایفا می کند به طوری که در قالب طرح مسکن مهر یک میلیون واحد مسکونی با پشتیبانی دولت در حال ساخت است.

وی خاطرنشان کرد: قصد داریم از حاشیه نشینی و زاغه نشینی جلوگیری کنیم و با زندگی شهری که در حاشیه شهرها بوجود می آید، مقابله و تجربیات را منتقل کنیم.

نیکزاد افزود: دبیرخانه در هر کشوری که قرار بگیرد سازمان ملل بودجه ای را در اختیار آن کشور قرار می دهد و بانک جهانی نیز اعتباری را بدون بهره به آن کشور پرداخت می کند که امیدواریم بانک جهانی در این راستا با ایران سیاسی برخورد نکند.

وزیر مسکن و شهرسازی گفت: در راستای ساخت مسکن راه و راه آهن برای همکاری با کشور پاکستان آمادگی همکاری داریم، زیرا از توان ساخت در این حوزه ها برخوردار هستیم.

وی در خصوص روند صنعتی سازی در کشور عنوان کرد: در حال حاضر وام صنعتی سازی از 15 میلیون تومان به 25 میلیون تومان افزایش یافته و تسهیلاتی که جهت صنعتی سازی به آپارتمان 75 متری ارائه می شود، 75 تا 80 درصد قیمت تمام شده ساختمان است.