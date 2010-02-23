تمامی پلهای قدیمی ارومیه بازسازی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، پرویز جلیلی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه پل های قدیمی ارومیه جاوبگوی شهر نیست و اگر تقویت نشوند شاهد فاجعه ناگوار خواهیم بود افزود: برای مطالعات بازسازی این پل ها 23 میلیارد و 400 میلیون ریال اعتبار پیش بینی شده است.

وی از آغاز 30 طرح مطالعاتی شهری در سال آینده خبر داد و بیان داشت: برای اجرای این مطالعات 19 میلیارد و 300 میلیون ریال اعتبار هزینه می شود.

رئیس شورای شهر ارومیه با اشاره به تحقق 55درصد از بودجه شهرداری ارومیه در 10 ماه سالجاری خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود تا پایان سال با تخصیص 62درصدی به 70 میلیارد ریال برسد.

جلیلی با اشاره به میزان اعتبار اختصاص به شهرداری ارومیه، سازمانها و مناطق چهارگانه شهرداری این شهر گفت: کل بودجه تخصیصی به سازمانهای تابعه شهرداری ارومیه، 560 میلیارد ریال است که 260 میلیارد ریال از این میزان اعتبار، کمک بلاعوض شهرداری به سازمان‌های تابعه شهرداری است.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه بیان داشت: سال آینده 23 میلیارد ریال اعتبار برای سازمان فرهنگی ورزشی، 153 میلیارد ریال سازمان پسماند، 31 میلیارد ریال سازمان زیباسازی، چهار میلیارد و 500 میلیون ریال برای سازمان فناوری و اطلاعات، چهار میلیارد و 500 میلیون ریال برای سازمان تاکسیرانی، 14 میلیارد و 800 میلیون ریال برای سازمان حمل و نقل ترافیک شهری مصوب شده است.

وی همچنین از تصویب 82 میلیارد و 900 میلیون ریال برای سازمان فضای سبز،30 میلیارد ریال برای سازمان میادین میوه و تره‌ بار،10 میلیارد ریال سازمان کشتارگاه، 11 میلیارد و 300 میلیون ریال پایانه‌های مسافربری، 70 میلیارد ریال سازمان موتوری، 21 میلیارد ریال سازمان آرامستان‌ها و 46 میلیارد و 600 میلیون تومان برای سازمان آتش ‌نشانی ارومیه در سال آتی خبرداد.

جلیلی خاطرنشان کرد: بودجه مصوب منطقه چهار شهرداری 14 میلیارد ریال، منطقه یک 220 میلیارد ریال، منطقه دو 38 میلیارد و 600 میلیون ریال و منطقه سه 66 میلیارد ریال اعتبار به تصویب رسیده است.

وی بودجه وصولی خالص سازمانها را برای سال آینده 300 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: بودجه شهرداری ارومیه در سال آینده به همراه مناطق چهارگانه شهری 12 هزار و 746 میلیارد ریال است که این میزان نسبت به سال گذشته هشت میلیارد و 460 میلیون تومان، معادل هشت درصد افزایش یافته است.

جلیلی با تشریح بودجه سال آینده شهرداری ارومیه و سازمان‌ها و مناطق چهارگانه شهرداری ارومیه افزود: در بودجه سال آینده به لحاظ اهمیت در ارتباط با دولت الکترونیک یک درصد از بودجه شهرداری به این امر اختصاص یافته است.

این مسئول ادامه داد: ایجاد و تصویب سازمان فرهنگی و ورزشی و اختصاص سه میلیارد ریال بودجه به حوزه فرهنگ در سال جاری نشان از توجه کافی به این مقوله دارد.