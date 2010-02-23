دو سوم عراقی ها در انتخابات شرکت می کنند / کاهش 16 درصدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بر اساس نظرسنجی مرکز ملی اطلاع رسانی عراق، دو سوم عراقی ها در انتخابات پارلمانی هفتم مارس شرکت خواهند کرد که کمتر از اولین دوره انتخابات پس از سرنگونی صدام است که در سال 2005 برگزار شد.



بر اساس این نظرسنجی، 63 درصد واجدان شرایط رای دادن در انتخابات آتی شرکت خواهند کرد، این در حالی است که در انتخابات سال 2005، میزان مشارکت به 79 درصد رسیده بود.



به گفته علی الموسوی مدیر مرکز اطلاع رسانی ملی عراق، این نظرسنجی که تمام استانهای عراق را در بر می گیرد، نشان داد استانهای دهوک و ذی قار با 83 و 78 درصد شاهد بالاترین میزان مشارکت خواهند بود، در حالی که استان الانبار با 6/43 درصد کمترین میزان مشارکت را به خود اختصاص خواهد داد.



در این نظرسنجی، پنج هزار نفر از 18 استان عراق از ابتدای ماه جاری تا اواسط آن شرکت کردند.



بر اساس این نظرسنجی، 17 درصد شرکت کنندگان اعلام کردند شرکت در انتخابات را یک وظیفه ملی می دانند، 14 درصد اعلام کردند شرکت نکردن آنها عواقب بدی دارد و 11 درصد هم معتقد بودند رای آنها در تعیین آینده کشورشان تاثیرگذار خواهد بود و 10 درصد هم گفتند به جریانها و احزاب و نامزدهای آنها اعتماد دارند.



28 درصد از کسانی که گفته اند قصد شرکت در انتخابات را ندارند اعلام کرده اند به سلامت انتخابات اطمینان ندارند.

این نظرسنجی همچنین نشان داد 72 درصد عراقی ها حمایتهای مالی خارجی از نامزدهای انتخاباتی عراق را خطرناک می دانند.