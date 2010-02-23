رئیس جمهور پنج نشان ملی ایثار به خانواده های شهدا اعطا کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور بعداز ظهر سه شنبه در جمع خانواده های شاهد و ایثارگر خراسان جنوبی گفت: زنان شهدا و جانبازان، ایثاری کمتری از شهدا ندارند.

مسعود زریبافان خاطرنشان کرد: حضور خانواده های معظم شهدا در جلسات موجب دلگرمی مسئولان برای نشان دادن الگوی ایثار است.

حاجی خانی، مدیرکل کمیسیون بررسی اعطای نشانهای افتخار سازمان بنیاد شهید نیز در این مراسم افزود: اعطای نشان افتخار در راستای اجرای اصل 129 قانون اساسی و به پاس قدردانی از خانواده هایی که یگانه فرزند خود را تفدیم اسلام و انقلاب کرده اند، است.

در این مراسم به چهار مادر شهید و یک پدر شهید که تنها فرزند خود را به انقلاب تقدیم کرده ‌اند نشان ملی ایثار اعطا شد.

غلامحسین حبیب ‌اللهی پدر شهید محمدرضا حبیب ‌اللهی، فاطمه قربانی مادر شهید محمد هاشمی، معصومه نجاری مادر شهید سیدعلی ‌اکبر احمدی آشتیوانی، زینب قاسمی مادر شهید مهدی قدس زر و زهرا حاتمی مادر شهید سیدمحمدمهدی نقیبی امروز بعدازظهر نشان ملی درجه سه ایثار را از رئیس جمهور دریافت کردند.

در ادامه این مراسم رئیس جمهور در جمع خانواده های شاهد و ایثارگر خراسان جنوبی سخنرانی می کند.