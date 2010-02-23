پنج گذرگاه پل ملنتی برای چندمین بار تخریب شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، بارش باران و تگرگ طی روز گذشته در جیرفت موجب طغیان مجدد رودخانه ملنتی و مسدود شدن گذرگاه های این رودخانه شده است.

پس از بارش باران در روز گذشته رودخانه ملنتی برای چندمین بار طی ماه گذشته طغیان کرد و پنج گذرگاه را که از بستر رودخانه عبور می کنند تخریب کرده است.

بروز سیل در همین رودخانه طی دو هفته گذشته نیز موجب بروز این مشکلات شده بود ضمن اینکه یک کودک نیز به دلیل عبور از رودخانه دچار سیلاب شد که در نهایت جسد وی پس از چند روز جستجو پیدا شد.

رودخانه ملنتی به عنوان یکی از بزرگترین رودخانه های سیلابی جنوب شرق کشور از میان شهر جیرفت که بزرگترین مرکز جمعیتی جنوب استان کرمان می باشد می گذرد.

این رودخانه دو بافت قدیم و جدید جیرفت را از هم جدا می کند و در واقع مانعی طبیعی بر سر راه دو سوی شهر می باشد و این در حالی است بسیاری از مراکز خدماتی از جمله مراکز بهداشتی و خدماتی شهر در دو سمت رودخانه قرار دارند اما عملا طغیان رودخانه عبور و مرور خودروهای در دو سمت رودخانه را مختل می کند بگونه ای که از شامگاه گذشته تاکنون شاهد ایجاد ترافیک چند کیلومتری روی پل هستیم، این درحالی است که در شرایط عادی نیز این پل شاهد ترافیک زیادی است و در واقع راه ارتباطی شهرستانهای جنوبی استان با شهرستانهای شمالی محسوب می شود.

عدم وجود پل دوم روی این رودخانه علاوه بر مشکلات ترافیکی موجب غرق حداقل هشت نفر طی سالهای اخیر در این رودخانه شده است.

به گونه ای که بسیاری از شهروندان به خصوص دانش آموزان برای رسیدن به مراکز آموزشی و یا اداره و رسیدگی به امروز روزمره به ناچار مجبور به عبور از رودخانه هستند و اگر بخواهند از تنها پل عبور ککند باید چندین کیلومتر راه عرض شهر را برای رسیدن به پل طی کنند حال آنکه در صورت عبور از بستر رودخانه تنها در عرض چند دقیقه به محل مورد نظر خود می رسند و همین مسئله باعث می شود شهرندان جیرفتی عبور از بستر رودخانه را ترجیج دهند که موجب بروز حوادث ناگوار در زمان بروز سیل ناگهانی می شود.

در این میان عدم وجود پل برای عابران پیاده و همچنین وجود تنها یک پل برای خودرو ها مشکلاتی را برای پرجمعیت ترین مرکز جمعیتی جنوب کرمان ایجاد کرده است ضمن اینکه در سوی دیگر شهر نیز رودخانه دائمی و پر آب هلیل رود نیز همین شاریط را به وجود آورده است و عدم بارش باران طی سالهای اخیر و تغییر جهت رودخانه نیز باعث شده بعضا روستائیان در بستر رودخانه شروع به ساخت و ساز کنند که این مسئله نیز در سیل هفته های اخیر در مسیر رودخانه هلیل رود نیز جان یک روستایی را گرفت.

این درحالیست که پل دوم رودخانه هلیل رود نیز که از مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهور به کرمان است نیز پیشرفت قابل قبولی ندارد.

آنچه که مسلم است رودخانه های جیرفت به خصوص ملنتی که در وسط شهر جیرفت واقع شده است نیاز مبرم به احداث پل دوم دارد که مسئولان استان و کشور باید در این خصوص همکاری لازم را انجام دهند.

شهردار جیرفت در این خصوص گفتد: وقوع سیل مجدد در جیرفت طی روز گذشته موجب طغیان مجدد رودخانه ملنتتی شده و پنج گذرگاه بستر رودخانه را تخریب کرده است.

محمد معناصری افزود: این مسئله موجب تمرکز مردم روی تنها پل رودخانه ملنتی و افزایش شدید ترافیک شده است.

وی تصریح کرد: خراب شدن گذرگاه امتداد دانشگاه آزاد که در مسیر کمربندی شهر نیز واقع شده است ترافیک جاده ای را نیز به درون شهر منتقل کرده است و بخصوص کامیونهای عبوری به درون شهر آمده اند که این مسئله ترافیک شهری را نیز افزایش داده است.

معناصری خاطرنشان کرد: این گذرگاه های طی سال جاری به دلیل طغیان رودخانه و قرار گرفتن آنها در بستر رودخانه چندین بار تخریب شده اند که هزینه سنگینی را برای شهرداری متحمل شده است.

وی با اشاره به اینکه تنها راه حل این مسئله احداث پل جدید روی رودخانه است، گفت: پیشنهاد اولیه ما ایجاد پل در گذرگاه دانشگاه آزاد است که برای احداث آنها نیاز به تامین اعتبار ملی یا استانی است.