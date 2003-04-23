كروبي گفت : ممكن است مصوبه مجلس اشكالاتي داشته باشد كه ما اين لايحه را به كميسيون مربوطه ارجاع داده ايم تابا حضور اعضاي شوراي نگهبان بررسي شود .
وي درپاسخ به اين پرسش كه آيا موضوع اين لايحه به رفراندم گذاشته ميشود يا خير، اظهار داشت :اصلا بحث رفراندم مطرح نبوده است و من چنين چيزي نشنيده ام .
وي در پاسخ به سوال ديگري درباره عملكرد صدا و سيما در پوشش اخبار جنگ عراق، عملكرد اين رسانه را خوب توصيف كرد وگفت :البته اين خوب بودن به معناي بي عيب و نقص بودن نيست .
وي افزود :صداوسيما بايد نسبت به اين واقعه بي طرف باشد و تبليغات آن هم وسيع انجام شود .
كروبي در جمع خبرنگاران پارلماني:
كاش اصلاح قانون انتخابات به مجمع تشخيص مصلحت نرود
مهدي كروبي رييس مجلس شوراي اسلامي روز گذشته درپايان جلسه علني مجلس شوراي اسلامي در جمع خبرنگاران پارلماني ابراز اميدواري كرد مصوبه مجلس براي اصلاح قانون انتخابات به مجمع تشخيص مصلحت نظام نرود.
كروبي گفت : ممكن است مصوبه مجلس اشكالاتي داشته باشد كه ما اين لايحه را به كميسيون مربوطه ارجاع داده ايم تابا حضور اعضاي شوراي نگهبان بررسي شود .
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