كاش اصلاح قانون انتخابات به مجمع تشخيص مصلحت نرود

كروبي گفت : ممكن است مصوبه مجلس اشكالاتي داشته باشد كه ما اين لايحه را به كميسيون مربوطه ارجاع داده ايم تابا حضور اعضاي شوراي نگهبان بررسي شود .

وي درپاسخ به اين پرسش كه آيا موضوع اين لايحه به رفراندم گذاشته ميشود يا خير، اظهار داشت :اصلا بحث رفراندم مطرح نبوده است و من چنين چيزي نشنيده ام .

وي در پاسخ به سوال ديگري درباره عملكرد صدا و سيما در پوشش اخبار جنگ عراق، عملكرد اين رسانه را خوب توصيف كرد وگفت :البته اين خوب بودن به معناي بي عيب و نقص بودن نيست .

وي افزود :صداوسيما بايد نسبت به اين واقعه بي طرف باشد و تبليغات آن هم وسيع انجام شود .