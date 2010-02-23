9 هزار میلیارد تومان برای راه های روستایی کشور مورد نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید حسین میر شفیع بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: تاکنون 80 هزار کیلومتر از راه های روستایی کشور آسفالت شده است.

وی با اشاره به وجود 151 هزار کیلومتر راه روستایی در کشور افزود: طی برنامه پنجم توسعه 25 هزار کیلومتر به راههای آسفالته روستایی افزوده می شود.

وی با بیان اینکه در دهه فجر امسال 3 هزار کیلومتر راه روستایی آسفالت شده است، اظهار داشت: این میزان دو برابر پروژه های افتتاحی سال گذشته بوده است .

میر شفیع تعداد روستاهای بالای 20 خانوار را 37 هزار روستا و بالای 50 خانوار را 25 هزار روستا در کشور اعلام کرد و افزود: راههای روستایی ایران از نظر کیفیت در خاورمیانه وضعیت مناسبی دارد.

معاون ساخت و نگهداری راههای روستایی وزارت راه و ترابری ادامه داد: راه های روستایی کشور به لحاظ ایمنی نیازمند توجه ویژه است .

وی با اشاره به اینکه در ابتدای پیروزی انقلاب کمتر از هزار کیلومتر راه روستایی آسفالته در کشور داشته ایم گفت: این میزان هم اکنون به 80 هزار کیلومتر افزایش یافته است .

میر شفیع مجموع راههای روستایی را هشت هزار کیلومتر در ابتدای انقلاب اعلام کرد و گفت: این رقم در حال حاضر به 151 هزار کیلومتر رسیده است.