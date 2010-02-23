لزوم انتفاضه مردمی علیه صهیونیستها/ اشغالگران را به رسمیت نمی شناسیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اسماعیل هنیه امروز در غزه در سخنانی در جمع مردمی که در اعتراض به تصمیم رژیم صهیونیستی در انضمام دو مکان مذهبی اسلامی به آثار صهیونیستها در برابر مجلس قانونگذاری فلسطین تجمع کرده بودند، گفت : این تصمیم به واکنش عملی در کرانه باختری نیاز دارد مبنی بر اینکه مردم در برابر اشغالگران اسرائیلی به پا خیزند و هر مانعی را در مقابله با اشغالگران در هم بشکنند.



هنیه این اقدامات رژیم صهیونیستی را در چارچوب سیاست قدیمی و تکراری و اجرای نقشه فریبنده این رژیم برای از بین بردن هویت و تغییر آثار و نشانه های میراث اسلامی و سرقت تاریخ به شمار می رود.



وی تصریح کرد : اشغالگری و آنچه اشغالگران انجام می دهند، پایدار نخواهد ماند و ملت فلسطین هرگز ملزم نیستند اشغالگران و تصمیماتش بر ضد مقدسات ما را به رسمیت بشناسند؛ قدس و سرزمین از آن ما است و ما هرگز تصمیمات اشغالگران را به رسمیت نخواهیم شناخت.

تصمیم تحریک آمیز روز یکشنبه نخست وزیر رژیم صهیونیستی در انضمام دو مکان مذهبی حرم ابراهیمی (شهر الخلیل) و همچنین مسجد بلال بن رباح (شهر بیت لحم) به آثار صهیونیستها موجی از خشم و انزجار در مناطق فلسطینی و اعتراض کشورهای اسلامی را به وجود آورده است.

جمهوری اسلامی ایران نیز با محکوم کردن این تصمیم تحریک آمیز و تجاوزکارانه جدید رژیم اشغالگر قدس و بیان اینکه صهیونیستها در پی محو تدریجی کلیه آثار مسلمانان و مسیحیان هستند از مجامع مسئول بین المللی به ویژه سازمان کنفرانس اسلامی، یونسکو و سازمان ملل متحد و کشورهای اسلامی خواسته است تا اقدام جدی به منظور جلوگیری از اینگونه اقدامات رژیم صهیونیستی به عمل آورند.