تعریض جاده هراز با افزایش 30 درصدی اعتبارات تسریع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، علی کریمی فیروزجایی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: روند احداث طرح نیمه کاره دو بانده شدن جاده هراز با افزایش اعتبار 30 درصدی در سال 89 ادامه خواهد یافت.

وی خاطر نشان کرد: در ملاقات با اسعدی معاون برنامه ریزی و اقتصاد و حمل و نقل وزارت راه درباره ادامه پروژه ‌های گنج افروز و جاده شهید صالحی بابل توافقهایی صورت گرفت.

کریمی افزود: در بازدید چهار ساعته به اتفاق مدیرکل راه و ترابری مازندران با چهار نفر از معاونان وزیر راه و ترابری پیگیر برخی از پروژه ‌های استان و شهرستان شدیم که مقرر شد از محل بودجه متمم سال جاری تعدادی از پروژه‌ های راه روستایی شهرستان بابل و بخشهای مختلف اجرا و تکمیل شود.

نماینده مردم بابل در مجلس به نشست خود با مدیرعامل شرکت زیرساخت وزرات راه و ترابری خبر داد و افزود: در این جلسه دستور معاون وزیر اعتبارات آزاد راه های در دست احداث استان نظیر کمربندی جنوبی بابل از 60 به 80 درصد افزایش یافته است.

وی بیان داشت: در لایحه پیشنهادی سال 89 وزارت راه، اعتبار جاده فیروزکوه از 70 میلیارد تومان به 100 میلیارد تومان افزایش یافت و پیش بینی می‌شود این پروژه سال آینده به بهره ‌برداری رسد.

