توقف ذوب آهن برابر الوحده در پایان نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست از مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا عصر امروز(سه‌شنبه) با برگزاری یک دیدار پیگیری شد که طی آن تیم‌های فوتبال ذوب آهن ایران و الوحده امارات در پایان نیمه نخست به تساوی بدون گل رضایت دادند.

در نیمه اول این دیدار که از ساعت 17:30 و با قضاوت توجو مینورو ژاپنی در ورزشگاه فولادشهر اصفهان در حال برگزاری است، بیشتر توپ و میدان در اختیار تیم ذوب آهن بود و آنها می توانستند در دقایق پایانی با ضربات سر محمد قاضی و سیدمحمد حسینی به گل دست یابند اما این اتفاق رخ نداد.

شهاب کردان، محمد صلصالی، سیدمحمد حسینی، فرشید طالبی، محمد منصوری، سینا عشوری زاد، محمد قاضی، قاسم حدادی فر، حسین اشجاری، ایگور کاسترو و محمدرضا خلعتبری بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن در نیمه نخست بودند.