دستگیری ریگی در پی یکسال تلاش و برنامه ریزی مداوم صورت گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، علی محمد آزاد عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت:نظام مقدس جمهوری اسلامی توانمندتر از آن است که عده ای مزدور و جیره خوار آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی بتوانند امنیت گوشه ای از کشور را به بازی بگیرند .

استاندار سیستان و بلوچستان، عنوان کرد: حمایت های امنیتی، جاسوسی، آموزشی و تسلیحاتی از گروهک تروریستی یادشده توسط قدرتهای استکباری و نیز استفاده از حیات خلوت کشورهای همسایه دلیل تأخیر در دستگیری و متلاشی کردن باند جنایتکار ریگی بود .

وی با اعلام اینکه، طی یکسال اخیر نیز عوامل وابسته به این گروهک توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) شناسایی و دستگیری شدند، افزود: شورای تأمین استان تدابیر بسیار مهمی را در برخورد با اشرار مسلح، تروریستها و مخلان امنیت اجتماعی اتخاذ کرده که ما امروز شاهد به ثمرنشستن بخشی از این اقدامات هستیم.

رئیس شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان، تلاش و جانفشانی های سربازان گمنام امام زمان(عج) را در تعقیب و دستگیری تروریست بین المللی و عوامل آن را ستود و تأکید کرد: سیستان و بلوچستان در پی همین تدابیر و اقدامات تأمینی، امروز یکی از استانهای امن کشور بوده و به لحاظ شاخص های امنیتی مقام ششم کشوری را دارا است .

علی محمد آزاد اضافه کرد: بخشی از نوار مرزی سیستان و بلوچستان با کشورهای همسایه با موانع فیزیکی از جمله احداث دیوار، حفر کانال، سیم خاردار، انسداد تنگه ها و میادین مین مسدود شده است و تمامی حاشیه مرز جنوب شرق کشور در حوزه این استان در دایره نیروهای امنیتی و مرزبانی است .

استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: تداوم تدابیر امنیتی و اطلاعاتی و نیز همکاری بسیار خوب مردم سبب می شود سیستان و بلوچستان به یکی از امن ترین استانهای کشور تبدیل شود کما اینکه امروز نیز چنین است .