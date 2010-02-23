اعلام دقیق تماشاگران به سبک اروپایی ها/ حضور مدیر مستعفی فدراسیون فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ قهرمانان آسیا از امروز برای تیم ذوب آهن و دیگر نمایندگان ایران آغاز شد. ذوب آهن در اولین دیدار آسیایی خود از ساعت 17:30 دقیقه به مصاف الوحده امارات رفت. حاشیه های این دیدار را در زیر می خوانید:

* شاگردان منصور ابراهیم زاده در حالی مقابل صدرنشین لیگ امارات صف آرایی کردند که استقبال چشمگیری از بازی آنها به عمل نیامده بود.

* بازی در ورزشگاه 15 هزار نفری فولادشهر اصفهان برگزار شد. این ورزشگاه همچنان در حال مرمت و بازسازی است و کار نصب سکوهای جدید در قسمت های مختلف ورزشگاه دنبال می شود.

* در دور تا دور ورزشگاه پرچم های سفید منقش به آرم باشگاه ذوب آهن به چشم می خورد.

* مقررات دست و پا گیر کنفدراسیون فوتبال آسیا برای مسئولان باشگاه ذوب آهن وسواس ایجاد کرده بود و آنها به شدت دنبال اجرای خواسته های ناظران این کنفدراسیون بودند.

* با توجه به اینکه بازی زیر نظر کنفدراسیون آسیا برگزار می شد این بار کمتر شاهد حضور افراد متفرقه در جایگاه خبرنگاران و جایگاه وی آی پی ورزشگاه فولادشهر بودیم.

* به همت مسئولان باشگاه ذوب آهن امکانات ویژه برای سهولت در کار خبرنگاران در ورزشگاه فولاد شهر پیش بینی شده است.

* از اسکوربرد ورزشگاه فولاد شهر پیش و در بین دو نیمه صحنه هایی از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و آرم این مسابقات پخش می شد.

* پیش از آغاز بازی از سوی گوینده ورزشگاه بیانیه کنفدراسیون فوتبال آسیا برای مسابقات لیگ قهرمانان قرائت شد.

* مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال از تماشاگران ویژه بازی امروز است.

* نورافکن های ورزشگاه فولاد شهر اصفهان با گذشت دقایقی کوتاه از آغاز بازی روشن شد.

* بدنبال ایراد ناظران ای اف سی از جایگاه داور چهارم یک میز جدا برای داور چهارم قرار داده شد و او به همراه نماینده ای اف سی در کنار زمین بازی را دنبال کردند.

* حضور محمد منصور عظیم زاده رئیس مستعفی کمیته بین الملل فدراسیون فوتبال در جمع مسئولان برگزاری مسابقه از نکات جالب توجه بازی امروز ذوب آهن - الوحده بود. او که چندی پیس از سمت خود در فدارسیون فوتبال استعفا داده مسئولان ای اف سی را در امر برگزاری بازی یاری می رساند.

* برای نخستین بار در فوتبال ایران تعداد دقیقه تماشاگران حاضر در ورزشگاه فولادشهر اصفهان با تعداد 4548 تماشاگر بر روی اسکوربرد اعلام شد. این اتفاق در کشورهای اروپایی مرسوم است.