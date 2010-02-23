6500 هکتار از باغات قدیمی مازندران احیا شد

به گزارش خبرنگار مهر در بهشهر، عنایت الله تورنگ عصر سه شنبه در حاشیه بازدید از باغات بهشهر در جمع خبرنگاران افزود: براساس نظر کارشناسان فنی وجود درختان بذری، بومی و فرسوده از دلایل اصلی کاهش عملکرد این محصول به شمار می آید.

وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح اصلاح و احیا باغهای درجه دو و عملیات جایگزینی نهال در باغهای درجه سه از برنامه هایی بوده که سازمان جهاد کشاورزی مازندران آن را پیگیری می کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: تامین 700 هزار اصله نهال مرکبات استاندارد و واگذاری آن به متقاضیان از دیگر اقدامات در دست اجرای سازمان است.

وی با اشاره به وجود بیش از 35 هزار هکتار باغ فرسوده مرکبات در مازندران بیان کرد: 40 درصد این درختان محلی بوده و با توزیع نهال های یارانه دار بخشی از این باغات نوسازی می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین کمبود زمین در مازندران را از محدودیتهای اصلی در توسعه باغهای جدید مرکبات برشمرد و تاکید کرد: با توسعه باغهای جدید و گسترش تولید علمی و تخصصی این محصول هزینه تولید مرکبات کاهش و ظرفیت تولید محصول نیز افزایش یابد.

وی با بیان اینکه ساماندهی هر هکتار باغ فرسوده مازندران به 35 میلیون ریال اعتبار نیاز دارد خواستار اختصاص تسهیلات بانکی به متقاضیان احیاء و نوسازی باغ مرکبات شد.

تورنگ با اشاره به تمایل باغداران به منظور سرمایه گذاری در احیاء باغ های قدیمی بذری و محلی بیان داشت: واگذاری تسهیلات بانکی و تجربه و مهارت تولید کنندگان می تواند مازندران را به قطب تولید مرکبات منطقه خاورمیانه تبدیل کند.

هم اکنون 112 هزار هکتار باغ مرکبات در مازندران وجود دارد که مازندران با تولید یک میلیون و 810 هزار تن تولید سالانه مقام نخست کشور را دارد.