ایجاد نگاه راهبردی مشکلات کشور را برطرف می کند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد عباسی بعداز ظهر سه شنبه در جمع مردم نهبندان با تاکید بر حفظ وحدت و همدلی در بین آحاد ملت ایران افزود: مدیران باید نسبت به وظایف خود آگاه باشند و در تمام زمینه‌ها برای رفع مشکلات مردم دلسوزی و تلاش کنند.

وی با اشاره به اینکه جدیت در کار جزو ویژگی‌های دولت دهم است، بیان داشت: سفرهای استانی هیئت دولت از برکات نظام مقدس ایران است و این سفرها زمینه آشنایی هر چه بیشتر مسئولان با مشکلات مردم و کمبودهای مناطق مختلف کشور را فراهم می ‌کند.

وی با تاکید بر اینکه وحدت ملت ایران و پیروی از ولایت فقیه سبب شده تا بسیاری از فتنه‌ ها و توطئه‌های دشمنان خارجی و داخلی خنثی شود، ادامه داد: ملت ایران با روحیه جهادگری خود بسیاری از مسائل و مشکلات داخلی و خارجی خود را حل کرده‌اند.

وزیر تعاون با اشاره به توفیقات ایران در تمام عرصه‌ها در جهان گفت: امروز پس از 30 سال به برکت امام زمان (عج) شاهد پیشرفت‌های روزافزون ملت ایران در عرصه‌های مختلف هستیم که این موفقیت‌ها با وجود توطئه‌های مکرر دشمنان نظام اتفاق افتاده است.

عباسی افزود: زمانی که در ما معرفت دینی و اسلامی پیدا شود باید خدمتگزار مردم شریف ایران باشیم و همانند دولت عدالت محور از هیچ تلاشی برای این ملت فروگذار نکنیم.

امام جمعه نهبندان نیز در این مراسم از شهرستان نهبندان به عنوان خط مقدم تهاجم فرهنگی یاد کرد و گفت: شهرستان نهبندان با وجود مرز مشترک با کشور افغانستان و حضور گلوگاه مواد مخدر در این شهرستان نیازمند توجه ویژه مسئولان است.

حجت‌الاسلام عباسعلی خزاعی ادامه داد: در این زمینه ما خواستار تاسیس یک قرارگاه فرهنگی در این شهرستان هستیم تا در این مکان بتوان درزمینه فرهنگی تلاش بیشتری در این شهرستان انجام دهیم.