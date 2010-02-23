بازداشتگاه ها مجهزتر شوند / ضرورت یکپارچه سازی اطلاعات تمامی مجرمان

سردار احمدی مقدم عصر امروز سه شنبه در همایش سراسری روسای پلیس آگاهی استانهای سراسر کشور گفت: محیطهای جدیدی که برای جرایم شکل گرفته حاکی از تحول اساسی در نوع جرم و استفاده از شگردها و فناوریهای روز دنیا برای مجرمان است که در این میان در فضای مجازی فساد اخلاقی بیشتری ایجاد و ترویج می شود.

وی بیان داشت: فضای مجازی باعث شده فساد اخلاقی گسترده و دختران و پسران جوان آلوده شوند به همین دلیل نیروی انتظامی باید در برخورد با جرایم رایانه ای از تکنولوژی های روز دنیا استفاده کند.

فرمانده نیروی انتطامی گفت: پلیس آگاهی همیشه پشت سر مجرم حرکت می کند چرا که در ابتدا باید جرمی صورت بگیرد تا پلیس آگاهی بتواند آن را کشف و با متخلف برخورد کند درعین حال پلیس آگاهی باید نگاه پیشگیرانه نیز داشته باشد.

وی افزود: سال 89 سال یکپارچه کردن اطلاعات مربوط به مجرمان است به این معنی که اطلاعات یک مجرم باید در تمام سازمانهای اطلاعاتی از جمله وزارت اطلاعات، حراست و ناجا گردآوری شود تا کارهای اطلاعاتی سریعتر انجام شود.

احمدی مقدم تاکید کرد: آگاه سازی و اطلاع رسانی یکی از راههای موثر در پیشگیری از جرم است. مردم باید آگاه شوند که چه اقدامی مانع از سرقت خودرو یا منزل آنها می شود، به همین دلیل مراکز فرهنگ ساز مانند صدا و سیما باید همکاری مستقیمی با نیروی انتظامی انجام دهند.

وی بیان داشت: بعضی از قوانین سازمانهای ما ناقص و یا درست اجرا نمی شود. مثلا وقتی از مردم می خواهیم به جای استفاده از پول نقد با دستگاه کارت خوان خرید کنید ولی هیچ دستگاه کارت خوانی در مراکز فروش نیست آنها دچار مشکل شوند. لذا در گام اول اصلاح ساختارها و قوانین باید در اولویت قرار گیرد.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: در سال 89 ندامتگاهها و اتاقهای بازجویی باید مجهز به سیستم های نظارتی شوند تا بتوان از ادارات آگاهی و بازرسی آنها را نظارت کرد.