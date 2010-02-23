اولین پرواز هما در مسیر ارومیه - اربیل عراق و بالعکس شنبه می پرد

به گزارش خبرگزاری مهر، با اقدامات صورت گرفته توسط شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)، خط هوایی ارومیه – اربیل در کشورعراق و بالعکس از روز شنبه، هشتم اسفند ماه سالجاری راه اندازی خواهد شد.

ناصر صفارزاده مدیرکل فرودگاههای آذربایجان غربی، گفت: نخستین پرواز در این مسیر هشتم اسفند با پرواز یک فروند هواپیمای فوکر 100 شرکت هما انجام می شود.

وی با اعلام اینکه هما در روزهای شنبه وچهارشنبه هرهفته دراین مسیر پرواز خواهد کرد، اظهار داشت: در صورت تکمیل ظرفیت تعداد مسافری که هرهفته در این مسیر جابجا می شود به حدود 400 نفر خواهد رسید.

