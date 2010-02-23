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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۹:۴۸

صفارزاده خبر داد:

اولین پرواز هما در مسیر ارومیه - اربیل عراق و بالعکس شنبه می پرد

اولین پرواز هما در مسیر ارومیه - اربیل عراق و بالعکس شنبه می پرد

مدیرکل فرودگاههای آذربایجان غربی از راه اندازی خط هوایی ارومیه – اربیل در کشور عراق و بالعکس از روز شنبه هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با اقدامات صورت گرفته توسط شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)، خط هوایی ارومیه – اربیل در کشورعراق و بالعکس از روز شنبه، هشتم اسفند ماه سالجاری راه اندازی خواهد شد.

ناصر صفارزاده مدیرکل فرودگاههای آذربایجان غربی، گفت: نخستین پرواز در این مسیر هشتم اسفند با پرواز یک فروند هواپیمای فوکر 100 شرکت هما انجام می شود.

وی با اعلام اینکه هما در روزهای شنبه وچهارشنبه هرهفته دراین مسیر پرواز خواهد کرد، اظهار داشت: در صورت تکمیل ظرفیت تعداد مسافری که هرهفته در این مسیر جابجا می شود به حدود 400 نفر خواهد رسید.

کد مطلب 1040033

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