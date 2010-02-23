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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۹:۲۹

هفته اول لیگ قهرمانان آسیا/

ذوب‌آهن چراغ اول نمایندگان ایران را روشن کرد / پیروزی برابر الوحده

ذوب‌آهن چراغ اول نمایندگان ایران را روشن کرد / پیروزی برابر الوحده

تیم‌ فوتبال ذوب آهن ایران با پیروزی برابر الوحده امارات رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا را با پیروزی آغاز کرد تا نخستین نماینده فوتبال ایران در این رقابتها به سه امتیاز باارزش خانگی دست پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست از مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا عصر امروز(سه‌شنبه) با برگزاری یک دیدار از گروه D پیگیری شد که طی آن تیم‌ فوتبال ذوب آهن ایران موفق شد با ارائه یک بازی برتر مقابل الوحده امارات با نتیجه یک بر صفر به پیروزی دست یابد.

صحنه ای از جدال امروز تیم های ذوب آهن ایران و الوحده امارات

در این دیدار که ‌با قضاوت توجو مینورو ژاپنی در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد، ایگور کاسترو(60) گل برتری شاگردان ابراهیم زاده را به ثمر رساند. همچنین سینا عشوری زاد از تیم ذوب آهن و بایانو از تیم الوحده بازیکنان اخطاری این مسابقه بودند.

شهاب کردان، محمد صلصالی، سیدمحمد حسینی، فرشید طالبی، محمد منصوری(90- مصطفی صالحی نژاد)، سینا عشوری زاد، محمد قاضی(74- اسماعیل فرهادی، قاسم حدادی فر(85- محسن مسلمان)، حسین اشجاری، ایگور کاسترو و محمدرضا خلعتبری بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن در این دیدار بودند.

ایگور کاسترو زننده تنها گل ذوب آهن برابر الوحده امارات

در دیگر دیدار این گروه هم تیم بنیادکار ازبکستان با گل‌های ریوالدو(3)، یاسر حسنوف(21) و دنیلسون(67) برابر الاتحاد عربستان نایب قهرمان فصل گذشته لیگ قهرمانان آسیا به پیروزی دست یافت.

جدول رده بندی گروه B:
1- بنیادکار ازبکستان 3 امتیاز(تفاضل گل 3+)
2- ذوب آهن ایران 3 امتیاز(تفاضل گل 1+)
3- الوحده امارات بدون امتیاز(تفاضل گل 1-)
4- الاتحاد عربستان بدون امتیاز(تفاضل گل 3-)

کد مطلب 1040038

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