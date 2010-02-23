منتقدان من عقب افتاده اند/تهدید القاعده را با شاه عربستان بررسی کردم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ایاد علاوی که سفر بحث برانگیزش به برخی کشورهای عربی از جمله عربستان در چارچوب تلاش برای جلب حمایتهای این کشورها از فراکسیون وی در انتخابات پارلمانی آتی عراق قلمداد شده است، این سفر را که در فاصله حدود دو هفته به زمان این انتخابات انجام شد با هدف گفتگو با مقامهای عربی درباره اوضاع منطقه و بررسی آنچه خطرروزافزون شبکه القاعده خواند، اعلام کرد.



رئیس فراکسیون العراقیه با متهم کردن برخی مقامهای دولت عراق به ایجاد سر و صدا و هیاهو درباره سفر اخیرش به برخی کشورهای عربی مدعی شد در دیدار با پادشاه عربستان، تروریسم و تروریستها و به طور مشخص شبکه القاعده که نه تنها عراق، بلکه سومالی، سودان و یمن را نیز تهدید می کند، بررسی شد.



وی منتقدان خود که سفر اخیرش را به انتخابات پارلمانی که دو هفته دیگر برگزار می شود، مرتبط کرده اند، عقب افتاده های ذهنی توصیف کرد که به زعم وی برای جدا کردن عراق از آغوش کشورهای عربی تلاش می کنند.

بر اساس این گزارش، علاوی با انتقادهای گسترده برخی از نمایندگان پارلمان روبرو شده است؛ آنها رئیس فراکسیون العراقیه را به تلاش برای جلب حمایتهای سیاسی و مالی کشورهای عربی از جمله عربستان متهم کرده اند.



علاوی در سفر منطقه ای خود با عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان، حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر، شیخ صباح الاحمد امیر کویت، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر، میشل سلیمان رئیس جمهوری و سعدالحریری نخست وزیر لبنان و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرده بود.