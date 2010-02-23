درگیری خبرنگاران با ناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان دیدار تیمهای فوتبال ذوب آهن ایران و الوحده خبرنگاران برای انجام مصاحبه با کادرفنی و بازیکنان دو تیم وارد محوطه منتهی به رختکن تیمها شدند که بلافاصله ناظر AFC مانع از ورود خبرنگاران شد که این مساله باعث درگیری لفظی طرفین شد.
ناظر AFC به خبرنگاران تاکید کرد گفتگو با مربیان دو تیم تنها در محل کنفرانس مطبوعاتی برگزار خواهد شد و با بازیکنان دو تیم هم تنها در محل میکسدزون می توانید صحبت کنید.
دیدار تیمهای فوتبال ذوب آهن ایران و الوحده امارات در چارچوب مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا که عصر امروز در اصفهان برگزار شد، با برتری یک بر صفر ذوب آهن به پایان رسید.
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