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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۲۰:۵۰

حاشیه‌های ذوب آهن - الوحده/

درگیری خبرنگاران با ناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا

درگیری خبرنگاران با ناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا

در پایان دیدار تیم‌های فوتبال ذوب آهن ایران و الوحده ناظر AFC با تعدادی از خبرنگاران حاضر در ورزشگاه فولادشهر درگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان دیدار تیم‌های فوتبال ذوب آهن ایران و الوحده خبرنگاران برای انجام مصاحبه با کادرفنی و بازیکنان دو تیم وارد محوطه منتهی به رختکن تیم‌ها شدند که بلافاصله ناظر AFC مانع از ورود خبرنگاران شد که این مساله باعث درگیری لفظی طرفین شد.

ناظر AFC به خبرنگاران تاکید کرد گفتگو با مربیان دو تیم تنها در محل کنفرانس مطبوعاتی برگزار خواهد شد و با بازیکنان دو تیم هم تنها در محل میکسدزون می توانید صحبت کنید.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب آهن ایران و الوحده امارات در چارچوب مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا که عصر امروز در اصفهان برگزار شد، با برتری یک بر صفر ذوب آهن به پایان رسید.

کد مطلب 1040058

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