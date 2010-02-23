پیروزی الغرافه در زمین الجزیره/ الاهلی - استقلال آخرین دیدار روز نخست

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست از مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امشب با برگزاری یک دیدار از گروه A پیگیری شد که طی آن تیم‌ فوتبال الغرافه قطر موفق شد در زمین الجزیره امارات با نتیجه 2 بر یک به پیروزی دست یافت.

در این دیدار که ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی برگزار شد، عثمان العساس(16) و یونس محمود(53) گل‌های الغرافه قطر را به ثمر رساندند و رافائل سوبیس(55) برای الجزیره امارات گل زد.

روز نخست از هفته اول مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا امشب با دیدار تیم‌های الاهلی عربستان و استقلال ایران که از ساعت 20:55 در ورزشگاه ملک عبدالله جده برگزار می شود، به پایان می رسد.