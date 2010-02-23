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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۲۰:۵۶

هفته اول لیگ قهرمانان آسیا/

پیروزی الغرافه در زمین الجزیره/ الاهلی - استقلال آخرین دیدار روز نخست

پیروزی الغرافه در زمین الجزیره/ الاهلی - استقلال آخرین دیدار روز نخست

تیم فوتبال الغرافه قطر در ادامه مسابقات روز نخست رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در زمین الجزیره امارات به پیروزی ارزشمندی دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست از مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امشب با برگزاری یک دیدار از گروه A پیگیری شد که طی آن تیم‌ فوتبال الغرافه قطر موفق شد در زمین الجزیره امارات با نتیجه 2 بر یک به پیروزی دست یافت.

در این دیدار که ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی برگزار شد، عثمان العساس(16) و یونس محمود(53) گل‌های الغرافه قطر را به ثمر رساندند و رافائل سوبیس(55) برای الجزیره امارات گل زد.

روز نخست از هفته اول مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا امشب با دیدار تیم‌های الاهلی عربستان و استقلال ایران که از ساعت 20:55 در ورزشگاه ملک عبدالله جده برگزار می شود، به پایان می رسد.

کد مطلب 1040068

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