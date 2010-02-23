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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۲۱:۳۲

دومین پارلمان پس از سقوط صدام/

مشارکت عراقی های مقیم ایران در انتخابات پارلمانی /افتتاح 19 حوزه در 9 استان

مشارکت عراقی های مقیم ایران در انتخابات پارلمانی /افتتاح 19 حوزه در 9 استان

عراقی های مقیم جمهوری اسلامی ایران از چهاردهم اسفند یعنی دو روز زودتر از موعد رسمی انتخابات پارلمانی آتی عراق، همزمان با 15 کشور دیگر، آرای خود را در 9 استان ایران به صندوقها خواهند انداخت.

به خبرگزاری مهر به  از رسانه های عراق، مسئول امور رسانه ای کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد عراقی های مقیم جمهوری اسلامی ایران در 9 استان این کشور در انتخابات پارلمانی هفتم مارس(16 اسفند) شرکت می کنند.

به گفته الاسدی، انتخابات برای عراقی های مقیم ایران در تهران، قم، خرسان رضوی، اصفهان، ایلام، خوزستان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی از روز پنجم مارس(14 اسفند) به مدت سه روز در 19 حوزه انتخاباتی برگزار می شود.

قرار است انتخابات پارلمانی عراق در 12 کشور به طور همزمان با عراق برگزار شود.

از سوی دیگر، نهاد عباس مسئول دفتر کمیسیون مستقل انتخابات عراق در اردن اعلام کرد حدود 180 هزار عراقی مقیم این کشور در 16 حوزه انتخاباتی در انتخابات پارلمانی در روزهای پنجم تا هفتم مارس شرکت می کنند.

به گفته مسئولان کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، کشورهای ایران، اردن، سوریه، امارات، سوئد، دانمارک، آمریکا، استرالیا، هلند، کانادا، اتریش، ترکیه، مصر، انگلیس و آلمان با کمیسیون برای گشایش مراکز رای گیری برای مهاجران عراقی موافقت کرده اند.

بر اساس آمار کمیساریای عالی آوارگان وابسته به سازمان ملل متحد، حدود دو میلیون عراقی از سال 2008 در کشورهای همسایه مانند اردن و سوریه زندگی می کنند.

کد مطلب 1040074

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