تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه ششم اسفندماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با دهم ربیع الاول سال 1431 هجری قمری و برابر است با بیست و پنجم فوریه سال 2010 میلادی.
- سیزدهمین روز از بیست و یکمین دوره بازیهای المپیک زمستانی امروز در ونکوور کانادا پیگیری می شود.
- مرحله یک شانزدهم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدار زیر پیگیری می شود:
* داماش گیلان - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 15، ورزشگاه سردار جنگل رشت
- مرحله پلی آف رقابتهای بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور عصر امروز با برگزاری یک دیدار بین تیمهای ذوب آهن اصفهان و پتروشیمی بندرامام به پایان می رسد.
- سومین روز از مسابقات تنیس روی میز پورتورجهانی امروز در کویت پیگیری می شود.
- چهارمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی داخل سالن آسیا امروز در تهران پیگیری می شود.
- تیم تکواندو نوجوانان ایران جهت حضور در رقابتهای جهانی و انتخابی المپیک امروز تهران را به مقصد مکزیک ترک می کند.
- دور برگشت از مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات فوتبال لیگ اروپا امروز و امشب با برگزاری 15 بازی طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:
* گالاتاسرای ترکیه - آتلتیکو مادرید اسپانیا
* اندرلشت بلژیک - آتلتیک بیلبائو اسپانیا
* المپیک مارسی فرانسه - کپنهاگن دانمارک
* رم ایتالیا - پاناتینایکوس یونان
* شاختاردونتسک اوکراین - فولهام انگلیس
* اورزینچی رومانی - لیورپول انگلیس
* آیندهوون هلند - هامبورگ آلمان
* هاپوئل تل آویو - رابین کازان روسیه
* اسپورتینگ لیسبون پرتغال - اورتون انگلیس
* یوونتوس ایتالیا - آژاکس آمستردام هلند
* والنسیا اسپانیا - کلاب بروژ بلژیک
* ولفسبورگ آلمان - ویارئال اسپانیا
* سالزبورگ اتریش - استاندار لی یژ بلژیک
* فنرباغچه ترکیه - لیل فرانسه
* وردربرمن آلمان - توئنته هلند
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