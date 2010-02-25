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۶ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۴۳

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌مهر - گروه ورزشی: برگزاری مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور و همچنین پیگیری بیست و یکمین دوره بازی‌های المپیک زمستانی از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه ششم اسفندماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با دهم ربیع الاول سال 1431 هجری قمری و برابر است با بیست و پنجم فوریه سال 2010 میلادی.

- سیزدهمین روز از بیست و یکمین دوره بازی‌های المپیک زمستانی امروز در ونکوور کانادا پیگیری می شود.

- مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدار زیر پیگیری می شود:
* داماش گیلان - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 15، ورزشگاه سردار جنگل رشت

- مرحله پلی آف رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های ذوب آهن اصفهان و پتروشیمی بندرامام به پایان می رسد.

- سومین روز از مسابقات تنیس روی میز پورتورجهانی امروز در کویت پیگیری می شود.

- چهارمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی داخل سالن آسیا امروز در تهران پیگیری می شود.

- تیم‌ تکواندو نوجوانان ایران جهت حضور در رقابت‌های جهانی و انتخابی المپیک امروز تهران را به مقصد مکزیک ترک می کند.

- دور برگشت از مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات فوتبال لیگ اروپا امروز و امشب با برگزاری 15 بازی طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:
* گالاتاسرای ترکیه - آتلتیکو مادرید اسپانیا
* اندرلشت بلژیک - آتلتیک بیلبائو اسپانیا
* المپیک مارسی فرانسه - کپنهاگن دانمارک
* رم ایتالیا - پاناتینایکوس یونان
* شاختاردونتسک اوکراین - فولهام انگلیس
* اورزینچی رومانی - لیورپول انگلیس
* آیندهوون هلند - هامبورگ آلمان
* هاپوئل تل آویو - رابین کازان روسیه
* اسپورتینگ لیسبون پرتغال - اورتون انگلیس
* یوونتوس ایتالیا - آژاکس آمستردام هلند
* والنسیا اسپانیا - کلاب بروژ بلژیک
* ولفسبورگ آلمان - ویارئال اسپانیا
* سالزبورگ اتریش - استاندار لی یژ بلژیک
* فنرباغچه ترکیه - لیل فرانسه
* وردربرمن آلمان - توئنته هلند

کد مطلب 1040084

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