تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه ششم اسفندماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با دهم ربیع الاول سال 1431 هجری قمری و برابر است با بیست و پنجم فوریه سال 2010 میلادی.

- سیزدهمین روز از بیست و یکمین دوره بازی‌های المپیک زمستانی امروز در ونکوور کانادا پیگیری می شود.

- مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدار زیر پیگیری می شود:

* داماش گیلان - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 15، ورزشگاه سردار جنگل رشت

- مرحله پلی آف رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های ذوب آهن اصفهان و پتروشیمی بندرامام به پایان می رسد.

- سومین روز از مسابقات تنیس روی میز پورتورجهانی امروز در کویت پیگیری می شود.

- چهارمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی داخل سالن آسیا امروز در تهران پیگیری می شود.

- تیم‌ تکواندو نوجوانان ایران جهت حضور در رقابت‌های جهانی و انتخابی المپیک امروز تهران را به مقصد مکزیک ترک می کند.

- دور برگشت از مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات فوتبال لیگ اروپا امروز و امشب با برگزاری 15 بازی طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

* گالاتاسرای ترکیه - آتلتیکو مادرید اسپانیا

* اندرلشت بلژیک - آتلتیک بیلبائو اسپانیا

* المپیک مارسی فرانسه - کپنهاگن دانمارک

* رم ایتالیا - پاناتینایکوس یونان

* شاختاردونتسک اوکراین - فولهام انگلیس

* اورزینچی رومانی - لیورپول انگلیس

* آیندهوون هلند - هامبورگ آلمان

* هاپوئل تل آویو - رابین کازان روسیه

* اسپورتینگ لیسبون پرتغال - اورتون انگلیس

* یوونتوس ایتالیا - آژاکس آمستردام هلند

* والنسیا اسپانیا - کلاب بروژ بلژیک

* ولفسبورگ آلمان - ویارئال اسپانیا

* سالزبورگ اتریش - استاندار لی یژ بلژیک

* فنرباغچه ترکیه - لیل فرانسه

* وردربرمن آلمان - توئنته هلند