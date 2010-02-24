به صدر جدول بازمی گردیم/ آماده مبارزه با گاز فجر جم هستیم

رحیم صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود گفت: این دیدار جولانگاه جوانانی است که در ترکیب دو تیم حضور دارند و بدون شک علاقمندان شاهد مبارزات جذاب و دیدنی خواهند بود که برنده آن قطعا فولاد ماهان سپاهان خواهد بود.

وی ادامه داد: این دیدار برای هر دو تیم حساس است و تیم برنده عنوان قهرمانی را تصاحب خواهد کرد به همین دلیل هر دوتیم با بهترین نفرات خود به میدان می آیند. ما چند روزی است که اردوی خود را در اصفهان برپا کرده همه نفرات به آمادگی لازم دست پیدا کرده اند.

سرمربی فولاد در مورد گاز فجر جم گفت: گاز نشان داده علی رغم نداشتن چهره ملی پوش، تیم خوبی است که از موقعیت ها به خوبی استفاده می کند، نکته مثبت این تیم کادر فنی آنهاست که از نیروهای جوان و با تجربه شکل گرفته است. ما روز جمعه کار سختی پیش رو داریم ولی دوباره تاکید می کنم برنده این دیدار ما هستیم.

صالحی در پایان با بیان اینکه فرزاد عبدالهی از بند مصدومیت رهایی یافته و بدون مشکل درحال تمرین است اظهار داشت: از کمیته داوران می خواهم از داوران برجسته و با تجربه برای قضاوت این مبارزه استفاده کند. امیدوارم داوران هماهنگ باشند و طبق قوانین امتیاز دهی کنند.