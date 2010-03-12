والدینی را که مانع تحصیل فرزندانشان می شوند باید جریمه کرد

محمود فرشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: از جمله مواردی که در زمان وزارت بنده احیا و به قانون تبدیل شد این بود که خانواده هایی که دانش آموزانشان را به مدرسه نمی فرستادند، باید حداقل یک میلیون تومان جریمه شوند و حتی برای آنها پیش بینی 6 ماه زندان را داشتیم.

در ابتدای دولت نهم طرحی از سوی معاونت عمومی وزارت آموزش و پرورش تصویب شد که طبق آن والدین دانش آموزانی که مانع از تحصیل فرزندانشان می شدند به جریمه نقدی یا گذراندن 6 ماه زندان محکوم بشوند، به عقیده بسیاری از کارشناسان این اقدام بازدارنده در مسائل آموزشی و فرهنگی جواب نمی دهد به همین دلیل این قانون طی سه سال گذشته مسکوت ماند.

وزیر اسبق آموزش و پرورش ادامه داد: این قانون یک راهکار بود که مسکوت ماند ولی می توانست موجب کاهش میزان بازمانده از تحصیلان به خصوص در مناطق محروم فرهنگی و اجتماعی شود.

فرشیدی یکی دیگر از راههای کاهش بازمانده از تحصیلان در مناطق محروم را استفاده از مسائل اقتصادی دانست و گفت: آموزش و پرورش باید از هدفمند کردن یارانه ها استفاده کند و از مردم بخواهد که حتما برگه اشتغال به تحصیل فرزندانشان را برای دریافت یارانه ارائه دهند.

پیش از این مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی آورده بود که "در 6 سال اخیر نزدیک به پنج میلیون نفر از دانش‌آموزان مردود شده‌اند که هزینه‌های مالی، آموزشی، روانی، اجتماعی و خانوادگی سنگینی به دنبال داشته است."

فرشیدی با بیان اینکه تجمیع مدارس روستایی که در دوره وزیر سابق آموزش و پرورش صورت گرفت، کار مناسبی نبود، افزود: هم اکنون بیشترین میزان بازمانده یا ترک تحصیلی در مناطق روستایی هستند که این تجمیع نیز بدان دامن زد و باید مانع آن شد.

طبق دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش که طی دو سال گذشته اجرا شد تمام مدارس روستایی که تعداد دانش آموزان آنها پایین بود، در هم تجمیع شدند و دانش آموزان این مدارس مجبور بودند برای حضور در کلاس درس به روستای دیگر یا مرکز شهرستان می رفتند.

وزیر اسبق آموزش و پرورش افزود: یکی دیگر از راهکارهای حل این موضوع افزایش حضور دانش آموزان و معلمان در مدرسه است و باید ظرفیت اشتغال تمام وقت معلمان را فراهم آوریم.

به گفته رئیس پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش هم اکنون دانش آموزان تهرانی 24 ساعت در مدرسه حضور دارند در حالیکه دانش آموزان ژاپنی 40 ساعت به مدرسه می روند.

فرشیدی درباره عکس العمل تدافعی مسئولان فعلی آموزش و پرورش در رابطه با آمار بالای افت تحصیلی در مدارس تاکید کرد: معتقدم که این وزارتخانه به جای واکنشهای نامناسب و غیرمنطقی باید همکاری دو جانبه ای را با رسانه ها داشته باشد.