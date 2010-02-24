22 مقاله در همایش ارتقا سلامت زنان و دختران برگزیده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نسرین هادیان با بیان اینکه 151 مقاله به این همایش ارسال شده است، اظهار داشت: از این تعداد 22 مقاله برتر برگزیده شده است.

وی هدف این همایش را شناسایی و معرفی ابعاد مختلف سلامت زنان به جامعه دانست و افزود: تاکید بر وجوه گوناگون سلامت زنان در خانواده و جامعه می تواند پلی بین یافته های اندیشمندان و پژوهشها در گذشته و تغییر نگرشها و تحولها در بعد آینده باشد.

هادیان بیان داشت: این همایش در چهارمحور جامعه شناسایی و علوم اجتماعی ، روانشناسی و علوم تربیتی، بهداشت وپزشکی و معارف است .

وی اذعان داشت: برگزاری این همایشها می تواند زوایایی ناشناخته و مبهم را درحوزه های مختلف روشن کرده و بیانگر توانمندی های زنان سالم وانسان ساز، برای مرز و بوم اسلامی باشد.

هادیان خاطر نشان کرد: همایش های سلامت به لحاظ جامع بودن ما را در مسیر ایجاد مراکز تحقیقاتی - پژوهشی جامع سلامت رهنمون می کند.

این همایش به مدت دو روز در سالن ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار می شود.