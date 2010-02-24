14 جایگاه سوخت لرستان به سامانه پرداخت الکترونیک مجهز شد

مهدی کاشی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: همچنین در حال حاضر سامانه پرداخت الکترونیک در سه جایگاه اختصاصی شهرستانهای سلسله و بروجرد در حال راه اندازی است.

وی با اشاره به جایگاه های مجهز شده به سامانه پرداخت الکترونیک، عنوان کرد: جایگاه افلاک واقع در پل کرگانه، جایگاه کولیوند واقع در تقاطع 60 متری و شورا، جایگاه عظیم پور واقع در ابتدای کمربندی شهید اردشیر کرمی، جایگاه شرکتی شماره 1 واقع در خیابان شریعتی و جایگاه شرکتی شماره 3 خرم آباد از جمله جایگاه های تجهیز شده به سامانه پرداخت الکترونیک در خرم آباد هستند.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان ادامه داد: جایگاه شرکتی شماره 1 بروجرد، جایگاه اختصاصی یوسفی بروجرد، جایگاه اختصاصی پور پرور دورود، جایگاه اختصاصی عبدالوند ازنا، جایگاه اختصاصی نیک اقبال ازنا، جایگاه اختصاصی شاهیوند کوهدشت، جایگاه اختصاصی کونانی کوهدشت، جایگاه اختصاصی عظیم پور ویسیان و جایگاه اختصاصی معمولان از دیگر جایگاه های مجهز شده به سامانه پرداخت الکترونیک می باشند.

کاشی خاطرنشان کرد: هم استانی ها باید قبل از مراجعه به جایگاه ها با همراه داشتن کارت هوشمند سوخت خودرو و کارت اعتباری عضو شتاب خود نسبت به فعال کردن آن از طریق یکی از شعب بانک ملت اقدام کنند.