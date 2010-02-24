12 گفتمان دینی در جنوب کرج برگزار شد

دبیر اجرایی گفتمان های دینی اداره تبلیغات اسلامی جنوب کرج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بهمن ماه سال جاری بیش از 12جلسه گفتمان دینی در مدرسه ها و آموزشگاههای این شهرستان برگزار شده است.

عبدالرضا کیا حیرتی افزود: از این تعداد گفتمان ها چهار مورد به صورت همایش و هشت مورد دیگر به صورت کارگاهی باهدف بالابردن سطح اطلاعات علمی و دینی نسل جوان برگزار شده است.

وی عنوان داشت: دوره های گفتمان دینی با موضوع های مهارت های زندگی، عفاف و حجاب، رمز موفقیت، جوان و آینده و آشنایی با نحله های انحرافی با همکاری اداره آموزش و پرورش شهرستان، دانشگاهها و آموزشگاه های شهرستان برگزار شده است.

این کارشناس بیان داشت: در اسفند ماه سال جاری نیز هفت گفتمان دینی در قالب همایش و کارگاه برای جوانان و نوجوانان درجنوب شهرستان برگزار می شود.

وی یاد آور شد: در این جلسه ها استادان، مهارت های لازم در خصوص برخورد صحیح با افراد نزدیک خود نظیر پدر، مادر، معلم و دوستان را به دانش آموزان آموزش می دهند، همچنین روش های مقابله با عصبانیت، کم روئی و اضطراب به خصوص برای دختران جوان از مطالب دیگری است که در این جلسه ها آموزش داده می شود.

کیا حیرتی پاسخگویی حضوری به سئوالات وشبهات جوانان را از دلایل برگزاری این نشست ها عنوان کرد.

وی گفت: اداره تبلیغات اسلامی شهرستان در سال جدید نیز آماده است تا کارشناسان مذهبی و فرهنگی خود را به مراکز آموزشی، کانونهای فرهنگی و مساجد برای برگزاری گفتمان دینی اعزام کند.