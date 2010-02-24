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۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۳۷

برای قدردانی از دستگیری ریگی؛

نماز شکر در مساجد سراسر سیستان و بلوچستان اقامه شد

نماز شکر در مساجد سراسر سیستان و بلوچستان اقامه شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: مردم سیستان و بلوچستان به پاس قدردانی از درایت سربازان گمنام امام زمان (عج) در دستگیری شرور مزدور مالک ریگی و تلاشهای بی دریغ این نیروها شب گذشته با حضور در مساجد نماز شکر به جای آوردند.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، به پاس قدردانی از تلاشهای انجام شده برای دستگیری مالک ریگی سه شنبه شب هنگام نماز مغرب و عشاء در مساجد سراسر استان سیستان و بلوچستان نماز شکر اقامه شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک دستگیری این جنایتکار و مزدور آمریکا و اسرائیل به مردم کشور و خانواده داغدار شهدای حوادث تروریستی، گفت: مردم سیستان و بلوچستان به پاس قدردانی از درایت سربازان گمنام در دستگیری این شرور با حضور در مساجد سراسر استان هنگام نماز مغرب و عشاء نماز شکر به جای آوردند .

حجت الاسلام صفر قربان پور افزود: همچنین مراسم جشن و سرور به مناسبت سالروز آغاز ولایت حضرت ولیعصر (عج) و دستگیری مالک ریگی در سراسر استان برپاست.

وی خاطر نشان کرد: مردم شریف سیستان و بلوچستان با توجه به دستیگری عبدالمالک ریگی پرشورتر از گذشته آیین شکرانه امامت امام عصر(عج) و موفقیت نظام را جشن می گیرند.

همچنین به گزارش خبرنگاران مهر از سطح شهر زاهدان، شماری از جوانان زاهدانی از شب گذشته پس از اقامه نماز مغرب و عشا در محل میدان حضرت امام علی(ع) این شهر اجتماع کردند و به شکرانه دستگیری شرور مالک ریگی با ابراز شادمانی پرچم ایران و شربت و شیرینی بین شهروندان توزیع کردند.

بر اساس این گزارش در دیگر شهرهای استان به خصوص منطقه سیستان نیز با توجه به همزمانی آغاز امامت امام زمان (عج) و دستگیری تروریست معروف شرق کشور، مردم و جوانان با پخش شیرینی و شکلات این روز خجسته و موفقیت بزرگ را به یکدیگر تبریک گفتند.

مراسم های جشن و شرور از امروز پر شورتر در استان در حال برگزاری است و دانشجویان دانشگاه زابل نیز از ساعتی دیگر تجمع و جشنی به همین مناسبت خواهند داشت.

کد مطلب 1040221

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