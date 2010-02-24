نماز شکر در مساجد سراسر سیستان و بلوچستان اقامه شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، به پاس قدردانی از تلاشهای انجام شده برای دستگیری مالک ریگی سه شنبه شب هنگام نماز مغرب و عشاء در مساجد سراسر استان سیستان و بلوچستان نماز شکر اقامه شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک دستگیری این جنایتکار و مزدور آمریکا و اسرائیل به مردم کشور و خانواده داغدار شهدای حوادث تروریستی، گفت: مردم سیستان و بلوچستان به پاس قدردانی از درایت سربازان گمنام در دستگیری این شرور با حضور در مساجد سراسر استان هنگام نماز مغرب و عشاء نماز شکر به جای آوردند .

حجت الاسلام صفر قربان پور افزود: همچنین مراسم جشن و سرور به مناسبت سالروز آغاز ولایت حضرت ولیعصر (عج) و دستگیری مالک ریگی در سراسر استان برپاست.

وی خاطر نشان کرد: مردم شریف سیستان و بلوچستان با توجه به دستیگری عبدالمالک ریگی پرشورتر از گذشته آیین شکرانه امامت امام عصر(عج) و موفقیت نظام را جشن می گیرند.

همچنین به گزارش خبرنگاران مهر از سطح شهر زاهدان، شماری از جوانان زاهدانی از شب گذشته پس از اقامه نماز مغرب و عشا در محل میدان حضرت امام علی(ع) این شهر اجتماع کردند و به شکرانه دستگیری شرور مالک ریگی با ابراز شادمانی پرچم ایران و شربت و شیرینی بین شهروندان توزیع کردند.

بر اساس این گزارش در دیگر شهرهای استان به خصوص منطقه سیستان نیز با توجه به همزمانی آغاز امامت امام زمان (عج) و دستگیری تروریست معروف شرق کشور، مردم و جوانان با پخش شیرینی و شکلات این روز خجسته و موفقیت بزرگ را به یکدیگر تبریک گفتند.

مراسم های جشن و شرور از امروز پر شورتر در استان در حال برگزاری است و دانشجویان دانشگاه زابل نیز از ساعتی دیگر تجمع و جشنی به همین مناسبت خواهند داشت.