حمایت از طرح های کاربردی پژوهشی در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

امیر عباس رصاقی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بر اساس آیین نامه های داخلی، دانشگاه امام خمینی سعی دارد به نحو مطلوبی مخترعان را حمایت کرده و آنها را بیش از پیش به سمت پژوهش سوق دهد.

وی با بیان اینکه دانشگاه امام خمینی درحال توسعه است و در بحث ارتباط با صنعت هنوز به وضعیت مطلوب دست نیافته ادامه داد: البته در این زمینه دانشگاه به تدوین آیین نامه ای پرداخته که طی آن طرح های پژوهشی که توان کاربردی شدن داشته باشند گسترش یابد همچنین دانشگاه کمیته ارتباطات پژوهشی را ایجاد کرده است.

معاون پژوهش دانشگاه بین المللی دانشگاه امام خمینی یکی از مهمترین طرح هایی که دانشگاه با بخش صنعت منعقد کرده را طرح راهبرد توسعه شهری برای قزوین دانست.

وی با اشاره به فعالیت های دانشگاه امام خمینی قزوین در حوزه نانوفناوری نیز اظهار داشت: با توجه به نیاز برخی رشته ها به این فناوری، در حال حاضر دانشکده های فنی و علوم پایه دانشگاه قزوین به انجام تحقیقاتی در این حوزه می پردازند.

وی با بیان اینکه کنفرانس نانو توسط دانشکده فنی در اردیبهشت ماه سال آینده به صورت ملی در دانشگاه قزوین برگزار خواهد شد، افزود: اقدامات صورت گرفته در حوزه نانو به صورت مقالات علمی پژوهشی و پایان نامه ها با موضوع نانو بوده اما در این رابطه تاکنون قراردادی به عنوان پروژه تحقیقاتی منعقد نشده است.

رصاقی یکی دیگر از اقدامات در نظر گرفته شده دانشگاه را انتقال سرورهای ایمیل به داخل دانشگاه عنوان کرد و گفت: دانشگاه در گذشته طرح های کوچکی را حمایت می کرده اما در حال حاضر با تغییر سیاست های اعمال شده هدف تشویق طرح های کاربردی است و در این راستا بر اساس آیین نامه وزارت علوم از مقالات انتشار یافته در ISI نیز حمایت های لازم صورت می گیرد.

وی در ادامه به بحث بودجه پژوهشی دانشگاه اشاره و اعلام کرد: بودجه بخش پژوهش در سال جاری حدود یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان بوده که سعی کردیم این مبلغ را در قالب ارائه جایزه، تدوین آیین نامه طرح های پژوهشی و تقویت بانک های اطلاعاتی دانشگاه و گسترش کمی و کیفی ابزار پژوهش در مدیریت فناوری اطلاعات به وجود آوریم.